Logix Initiative bestellt Andreas Brockhaus in den Vorstand

Andreas Brockhaus

Die Initiative Logistikimmobilien (Logix) verstärkt ihren Vorstand um Andreas Brockhaus, Geschäftsführer der LIST Bau Holding und begrüßt zugleich mit List Bau ein weiteres Mitgliedsunternehmen.

Brockhaus bringt vor allem seine Erfahrung und Kompetenz rund um den Bau und die Technologien gewerblicher Immobilien ein. So wirkt Brockhaus unter anderem an dem Ziel mit, ESG-Kriterien für Logistikimmobilien zu definieren und zu standardisieren. Bei den dafür stattfindenden ESG-Workshops wirken ebenso weitere namhafte Marktteilnehmer mit. Die Ergebnisse sollen im Oktober auf der Expo Real vorgestellt werden.



„Bei der Logix-Initiative setzen sich die Beteiligten mit den wichtigen Fragen der Zukunft der Logistikimmobilien auseinander: Wohin soll sich die Branche entwickeln und welche Entwicklungen der Gesellschaft, des Handels und der Umwelt muss sie dabei beachten?“, sagt Andreas Brockhaus. „Wir als Unternehmensgruppe sind bereits sehr tief in die Details eingetaucht und haben daraus konkrete Lösungen für nachhaltige Logistikimmobilien entwickelt. Wir freuen uns, dass wir diesen Tiefgang bei Logix wiederfinden und damit für die Branche eine gute Basis für zukunftsfähige Entscheidungen schaffen können.“



Durch die Beteiligung von List Bau und insbesondere durch die aktive Mitgestaltung des neuen Vorstandsmitglieds Andreas Brockhaus wächst die Kompetenz im Hause Logix weiter an. Als Bau- und Wirtschaftsingenieur mit 25 Jahren Erfahrung im Schlüsselfertigbau, war er in den letzten zehn Jahren als geschäftsführender Gesellschafter in verschiedenen Generalunternehmen der List Gruppe tätig. Seit 2022 leitet er als geschäftsführender Gesellschafter der List Bau Holding das gesamte Generalunternehmer-Geschäft der List Gruppe. Brockhaus setzt sich für BIM-basierte (Building Information Modeling) und digitale Methoden sowie nachhaltige Alternativen ein.



„Wir freuen uns darauf, unser Praxiswissen künftig gemeinsam mit unseren Planungs-Experten von List Ingenieure und unseren Nachhaltigkeits-Experten von List Eco aktiv mit einzubringen und mitzugestalten“, ergänzt Andreas Brockhaus. „Die digitalen Planungsmethoden unserer Ingenieure sowie unser Know-How in der Entwicklung und Realisierung nachhaltiger Lösungen bieten ideale Voraussetzungen, um auf den aktuellen Paradigmenwechsel klug zu reagieren.“



Was die Branche braucht sind Standards

Die Logix Initiative plant aktuell die Veröffentlichung eines ESG-Kriterienkatalogs für die Logistikimmobilienbranche, der die wesentlichen Maßnahmen konkretisieren und messbar machen soll. Denn vor allem in Hinblick auf Nachhaltigkeitskriterien beim Neubau und bei der Revitalisierung von Logistikimmobilien fehle es weiterhin an allgemeingültigen Standards. Als Zusammenschluss namhafter Entwickler, Investoren, Nutzer und Bauunternehmer bringt die Initiative Logistikimmobilien die Voraussetzungen dafür mit.



Den Rahmen für den geplanten Kriterienkatalog bilden zunächst vier Ganztages-Workshops unter der Leitung von Vorstandsmitglied Francisco Bähr, Four Parx Holding GmbH. Vor allem in der Initialphase legte Logix bei seinem ESG-Projekt großen Wert auf einen offenen Umgang mit unbeantworteten Fragestellungen. So wurden in einem ersten Schritt zunächst Kriterien gesichtet und mit Prioritäten versehen, die ihrem jeweiligen Impact hinsichtlich Nachhaltigkeit (Environmental, Social and Governance) entsprechen. Diese werden dann mit dem damit verbundenen Kostenaufwand am Beispiel einer 10.000 m² großen Logistikimmobilie bewertet.



Zu den beteiligten Unternehmen des ESG-Projektes gehören ebenso BayernLB, Deka Immobilien, DFI Real Estate, Four Parx Group, Frasers Property Industrial, Garbe Industrial Real Estate GmbH, Goldbeck, Panattoni, phase5, Kruschina Planung und Baumanagement, Rhenus Logistics, List Eco sowie Wisag. Die Moderation und Auswertung der Sitzungen übernimmt das Marktforschungsinstitut Lünendonk & Hossenfelder. Die Ergebnisse werden im Oktober auf der Expo Real vorgestellt.