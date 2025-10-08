Cradle-to-Cradle Projekt
Logix Award 2025 geht an Delta Development für Levi’s-Logistikzentrum
Delta Development erhält für das neue Levi’s-Distributionszentrum in Dorsten den Logix Award 2025. Die Immobilie vereint Kreislaufwirtschaft, fossilfreie Energieversorgung und soziale Nachhaltigkeit – ein Vorzeigeprojekt für zukunftsweisende Logistikentwicklung.
Das Levi Strauss & Co. European Distribution Center des Projektentwicklers Delta Development ist der Sieger des Logix Award 2025. Die feierliche Preisverleihung fand am 6. Oktober im Rahmen der Expo Real in München statt. Mit 27 eingereichten Projekten verzeichnete der diesjährige Wettbewerb einen neuen Rekord.
Die Initiative Logistikimmobilien (Logix) verlieh die Auszeichnung an Delta Development für das Projekt in Dorsten, Nordrhein-Westfalen. Der Logix Award würdigt Immobilienentwicklungen, die kommunale, nutzerseitige und investorenbezogene Anforderungen in besonderem Maß erfüllen und zugleich städtebauliche, ökologische und soziale Aspekte integrieren. Aus einem dreistufigen Bewerbungsverfahren mit insgesamt 27 Einreichungen wurden sechs Finalisten nominiert.
Cradle-to-Cradle und Klimaneutralität im Fokus
Das ausgezeichnete Projekt ist die erste Logistikimmobilienentwicklung in Deutschland, die nach der Cradle-to-Cradle-Philosophie realisiert wurde. Baustoffe und Materialien aus Rückbauarbeiten wurden wiederverwendet, CO₂-Emissionen während Bau und Betrieb gezielt vermieden. Die Lebenszyklusanalyse (LCA) wurde durch das Institut EPEA validiert. Die nach LEED-Platin zertifizierte Immobilie mit rund 73.000 m² Gebäudefläche wurde im Oktober 2023 fertiggestellt.
Eine zentrale Rolle für die Klimaneutralität spielt die Versorgung über Geothermie und eine Photovoltaikanlage mit 3,45 MWp Leistung, ergänzt durch einen 1 MW-Batteriespeicher. Arbeitsplätze nach WELL-Platinum-Standard und eine architektonisch hochwertige Gestaltung der Außenflächen runden das Nachhaltigkeitskonzept ab.
„Die Auszeichnung für unser Distributionszentrum für Levi’s freut uns sehr und ist eine große Ehre für das gesamte Team bei Delta Development. Mit der Immobilie haben wir uns zum Ziel gesetzt, Neuland im Bereich einer zukunftsfähigen Projektentwicklung im Logistikimmobiliensegment zu betreten, mit Fokus auf die Wiederverwendung aller Baustoffe und einer klimaneutralen Entwicklung. Wir bedanken uns bei der Jury, dass sie dieses Engagement mit dem Logix Award 2025 gewürdigt hat“, sagt Edwin Meijerink, CEO bei Delta Development Germany.
Finalisten mit hohem Nachhaltigkeitsniveau
Auch die weiteren Finalisten überzeugten durch innovative Lösungen für Klimaschutz und soziale Nachhaltigkeit. Im Fokus standen ressourcenschonende Bauweisen, fossilfreie Energieversorgung und Biodiversität.
• Frasers Property Industrial, „The Tube“, Düsseldorf: Revitalisierung mit DGNB-Gold-zertifiziertem Rückbau, PV-Anlage mit 6,7 MWp, 77.000 m² Gebäudefläche, CO₂-neutrale Zielsetzung.
• Group7, Dienstleistungszentrum am Flughafen München, Oberding: 64.000 m² Fläche, DGNB-Gold-Zertifizierung, 3 MWp PV-Anlage, Gründach und Autarkie-Vorrüstung.
• Panattoni, ICC Bischweier (Mercedes-Benz, Seifert Logistics): Brownfield-Revitalisierung, 140.000 m³ Recyclingmaterial, 9 MWp PV-Anlage, 40.000 m² Dachbegrünung.
• Verdion, PremierPark Ludwigsfelde: 65.000 m² Fläche, integriertes Parkhaus, PV-Anlage mit 5,1 MWp, 160 Fahrradstellplätze, Fokus auf Umwelt- und Artenschutz.
• Weleda, Cradle Campus Schwäbisch Gmünd: 14.000 m² Lagerfläche, Hybridbauweise aus Holz, Beton und Stampflehm, ganzheitlicher Nachhaltigkeitsansatz.
„Der Wettbewerb in diesem Jahr stand ganz im Zeichen effektiver sowie innovativer Maßnahmen, um Logistikimmobilien in puncto Nachhaltigkeit fit für die Zukunft zu machen. Das Gewinnerprojekt macht eindrucksvoll deutlich, welche Maßnahmen schon heute möglich sind, um CO₂-Emissionen nicht nur zu reduzieren, sondern auf Null zu bringen. In Verbindung mit dem Prinzip Cradle-to-Cradle ist das Levi Strauss & Co. European Distribution Center seiner Zeit weit voraus und kann damit als Leuchtturm für Logistikimmobilien bezeichnet werden“, sagt Prof. Dr. Christian Kille, Jury-Vorsitzender des Logix Award, Professor für Handelslogistik an der Technischen Hochschule Würzburg-Schweinfurt.
„Für den Mut und den Pioniergeist gebührt Delta Development Respekt und Anerkennung. Die Würdigung des Siegerprojekts für seine herausragenden Maßnahmen bei einem nachhaltigen Umgang mit Ressourcen sowie einer CO₂-neutralen Gebäudeentwicklung zeigt, dass die Logistikimmobilienwelt in puncto Klimaschutz auf einem sehr guten Weg ist und die steigenden Anforderungen durch Wirtschaft, Politik und Gesellschaft verinnerlicht hat. Unser besonderer Dank gilt der Jury für die intensive Auseinandersetzung mit allen Projekten“, kommentiert Dr. Malte-Maria Münchow, Sprecher der Initiative Logistikimmobilien (Logix), Head of Logistics Strategy bei Deka Immobilien Investment.
Das Bewerbungsverfahren wurde 2025 erstmals in drei Stufen durchgeführt. Nach einer Vorauswahl anhand fester Kriterien konnten die Finalisten ihre Projekte in einem Pitch der Jury präsentieren.