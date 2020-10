Logivest verpflichtet Jan Becker und Dr. Michael Siebdrath

Logivest hat sich zwei Experten neu ins Boot geholt. Zum einen verstärkt Jan Becker künftig das Prozessberatungsgeschäft der Unternehmenstochter Logivest Concept. Zum anderen wird sich Dr. Michael Siebdrath um den Ausbau der Regionen um Leipzig, Berlin und Magdeburg kümmern.

.

Jan Becker als Senior Consultant Logistics verpflichtet

Das Unternehmen verstärkt sich auf dem Gebiet der Prozessberatung. Hierzu hat sich das Beratungsunternehmen einen weiteren Experten an Bord geholt: Jan Becker kommt vom Logistikberater Erhardt + Partner und soll zukünftig das Prozessberatungsgeschäft der Logivest Concept weiter ausbauen. Während sich die Logivest GmbH weiterhin auf die Bereiche Vermietung, Transaktions- und Neubauberatung konzentriert, soll die, auf Standortanalyse und -beratung spezialisierte, Tochtergesellschaft Logivest Concept GmbH verstärkt bei der Optimierung oder Neugestaltung von Logistikprozessen unterstützen. „Unser Ziel ist es, die Beratungsleistungen weiter auszubauen und letztendlich alles aus einer Hand anbieten zu können. Nur wenn alle Komponenten perfekt aufeinander abgestimmt sind und ineinandergreifen, können auch die Prozesse optimal laufen“, so Kuno Neumeier, CEO der Logivest Gruppe.



In seiner vorherigen Position war Becker vor allem für die Analyse und Optimierung von Logistikprozessen, aber auch für die Themen Supply Chain Management, Ausschreibungs- und Projektmanagement und Lagerplanung zuständig. „Ich betrachte bei logistischen Prozessen immer das Gesamtkonstrukt. Hier nun den Fokus auf die Immobilienkomponente zu legen und so die Ansiedlungsstrategien von Unternehmen mitzugestalten, reizt mich sehr“, sagt Jan Becker.



Der studierte Wirtschaftsingenieur ist zum 01. Oktober 2020 in der Position des Senior Consultant Logistics bei der Logivest Concept GmbH in München gestartet.



Dr. Michael Siebdrath wird neuer Head of Letting Berlin

Ebenfalls zum 01. Oktober 2020 wechselt Dr. Michael Siebdrath, ehemaliger Vorstand des Projektentwicklers Metawerk, zur Logivest. Das Beratungsunternehmen plant, mit Siebdrath die Regionen um Leipzig, Berlin und Magdeburg weiter auszubauen.



Über die letzten zehn Jahre hinweg hat der gebürtige Sachse Standorte für Logistik und Industrie in Leipzig und Umgebung entwickelt – zuerst als Projektentwickler und Geschäftsführer der Metawerk Projektgesellschaften, später als Vorstand der Metawerk AG. Nun soll er als neuer Head of Letting Berlin und Leipzig den Ausbau des Beratungsgeschäftes in Berlin verantworten sowie langfristig einen Standort in Leipzig aufbauen.



Während die Logistikregion Berlin schon seit vielen Jahren zu den Top Standorten in Deutschland zählt, entwickelt sich auch die Region Leipzig/Halle immer mehr zu einem der Hot Spots. „Bereits im ersten Halbjahr 2020 konnte das Neubauvolumen in der Logistikregion Leipzig im Vergleich zum letztjährigen Halbjahresergebnis vervierfacht werden. Umso mehr freut es uns, dass wir hier einen regionalen Experten wie Dr. Siebdrath für uns gewinnen konnten. Gemeinsam mit ihm wollen wir uns in der Region weiter etablieren und einen eigenen Standort aufbauen“, so Kuno Neumeier.



Als Vorstand der Metawerk AG hat Siebdrath wegweisende Projekte wie beispielsweise das Metawerk Zwickau oder Chemnitz entwickelt. An seiner neuen Aufgabe als Head of Letting reizt ihn vor allem die Vielschichtigkeit. „Unterschiedliche Branchen, verschiedene Ansprüche – ich freue mich darauf, mein Know-how über den Markt und die Bedürfnisse in der Region nun auf Beraterseite einsetzen zu können“, so Dr. Michael Siebdrath. In seiner neuen Position berichtet Siebdrath direkt an Michael Starre, CSO bei der Logivest.