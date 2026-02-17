Logivest vermittelt über 10.500 m² Logistikfläche in Hilden und Witten

Der Logistikimmobilienberater Logivest hat zwei Mietverträge für E-Commerce-Dienstleister in Nordrhein-Westfalen über insgesamt mehr als 10.500 m² Fläche erfolgreich vermittelt. Die Abschlüsse in Hilden und Witten unterstreichen die anhaltende Dynamik und die Bedeutung der Metropolregion Rhein-Ruhr als zentrales Logistikdrehkreuz für den Online-Handel.

.

In Hilden, südöstlich der Landeshauptstadt Düsseldorf, hat ein auf E-Commerce spezialisierter Logistikdienstleister eine rund 5.000 m² große Logistik- und Bürofläche langfristig angemietet. Vermieter der Liegenschaft „Im Hock 14“ ist die Schoppmann Gruppe. Das Bestandsobjekt überzeugt durch die Nähe zum Autobahnkreuz Hilden (A3, A46, A59) und bietet mit mehreren Rampen sowie einer 1.000 m² großen überdachten Außenfläche optimale Bedingungen für den Umschlag von Lkw und Sprintern. Der Bezug der Flächen ist für Februar 2026 vorgesehen.



Parallel dazu hat S.F. Cargo seine Kapazitäten im Ruhrgebiet erweitert und über 5.500 m² Logistikfläche in Witten angemietet. Das Unternehmen, das ebenfalls auf E-Commerce-Lösungen spezialisiert ist, suchte gezielt nach einem Standort mit hoher Abwicklungseffizienz zwischen Essen und Dortmund. Die Immobilie in der Wideystraße 58, vermietet durch die H. Schäper + Sohn Tiefbauunternehmung GmbH, bietet fünf Rampentore, drei ebenerdige Tore sowie großzügige Rangierflächen. Der Einzug ist bereits erfolgt.



Ausschlaggebend für beide Standortentscheidungen war die hervorragende Verkehrsinfrastruktur. Während Hilden durch die Anbindung an die Achse Düsseldorf-Köln-Wuppertal punktet, profitiert Witten von der strategischen Nähe zum Dortmunder Hafen und relevanten Zentrallägern großer Online-Händler. Beide Transaktionen verdeutlichen, dass gut ausgestattete Bestandsobjekte in etablierten Ballungszentren weiterhin hoch im Kurs bei Logistikdienstleistern stehen.