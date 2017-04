Logivest vermittelt rund 22.000 m² Logistikfläche in Baden-Württemberg

Im ersten Quartal 2017 vermittelte Logivest insgesamt ca. 22.000 m² Logistikfläche südlich von Stuttgart sowie Flächen im GVZ Nürnberg und in Grevenbroich.

Im Gewerbegebiet „Nürtinger Straße“ in Frickenhausen ist nun ein Produktionsunternehmen auf etwa 1.400 m² tätig. Eigentümer des insgesamt 20.000 m² großen Objekts in der Benzstraße ist die GPF Objekt GmbH, ein Unternehmen der Grossmann Gruppe aus Kehl.



Im nur zehn Kilometer entfernten Metzingen vermittelte das Maklerhaus eine ca. 20.000 m² große Logistikimmobilie im Gewerbegebiet „Längenfeld“ an einen ausländischen Privatinvestor. Ein weiteres Logistikobjekt vermittelte das Team in unmittelbarer Nähe des Stuttgarter Flughafens im Gewerbegebiet „Griebenäck...

[…]