Melle Gallhöfer Dach mietet 3.600 m² in Braunschweig

Die Melle Gallhöfer Dach GmbH hat im Norden von Braunschweig eine Logistikimmobilie mit rund 3.600 m² Lager-, Büro- und Verkaufsfläche angemietet. Das Objekt ist Eigentum von Mileway. Voraussichtlich im Januar 2022 wird derer Fachhändler für Dach- und Fassadenbaustoffe die neuen Räumlichkeiten nach Sanierung und individuellem Umbau beziehen.

Das Unternehmen war auf der Suche nach einer geeigneten Fläche für seine inzwischen 49. Niederlassung. Die Immobilie auf dem historischen Industriegelände der Büssing AG am Steinriederdamm 15 bietet sowohl ausreichend Lagerkapazitäten als auch die Möglichkeit einer Verkaufsfläche direkt vor Ort. Der traditionsreiche Standort des niedersächsischen Automobilherstellers überzeugt durch großzügige Freiflächen und einen ganz eigenen industriellen Charme. Darüber hinaus ist die Anbindung durch die Nähe zum Autobahnkreuz Braunschweig Nord sehr gut.



„Gerade in den letzten Jahren ist das Interesse an der Logistikregion Braunschweig deutlich gestiegen. Zwischen Hannover und Magdeburg gelegen, bietet die niedersächsische Stadt neben einer guten Anbindung auch eine starke Infrastruktur. Das macht sich inzwischen auch in Bezug auf die Flächenverfügbarkeit bemerkbar, die immer weiter abnimmt“, so Ralf Döring, Head of Industrial and Logistics (Letting) bei der Logivest Hannover. Das Beratungsunternehmen hat die Flächen vermittelt.



„Es ist fantastisch, Melle Gallhöfer als Kunden begrüßen zu dürfen und ihnen dabei zu helfen, ihre Wachstumspläne zu verwirklichen. Die Nachfrage nach qualitativ hochwertigen, gut gelegenen Anlagen steigt stetig. Daher liegt unser Fokus darauf, unsere Kunden dabei zu unterstützen, sich mit den Unternehmen und Gemeinden, die sie bedienen, zu vernetzen”, sagt Georg Starck, Mileway Country Director für Deutschland.