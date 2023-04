Logivest holt Jochen Frömming als Managing Director an Bord

Die Logivest Concept GmbH hat einen neuen Geschäftsführer. Neben Kuno Neumeier, der als CEO der Logivest Gruppe auch die Concept GmbH verantwortet, ist Jochen Frömming seit 01. April 2023 Teil der Geschäftsleitung.

.

Der gebürtige Dortmunder, der seit dem Jahr 2020 als Direktor und Partner bei TMG Consultants vornehmlich für die produzierende Industrie tätig war, kehrt damit in die Logistikbranche zurück. Zuvor war er über zwanzig Jahre lang als Prokurist und Vertriebsleiter New Business bei SSI Schäfer und kennt die Branche wohl wie kaum ein anderer. Gerade erst hat er zusammen mit seinem Sohn einen Fachbeitrag zum Thema „Ratinggrundlagen der Intralogistik in der Logistikimmobilie“ verfasst, der in dem Buch „Rating von Industrieimmobilien“ im Springer Fachmedien Verlag publiziert wurde.



Bei der Logivest Concept GmbH wird sich Frömming vornehmlich um den Ausbau der Prozessberatung kümmern und dabei eng mit den unterschiedlichen Disziplinen zusammenarbeiten. Die Schwestergesellschaft der Logivest GmbH ist auf die Themen Standortberatung und -analyse, Prozessberatung sowie M&A Beratung spezialisiert und stellt damit eine wichtige Komponente im Rahmen der ganzheitlichen Beratung der Logivest Gruppe dar.



„Mit Jochen Frömming gewinnen wir einen der Experten im Bereich Prozessberatung, der wohl wie kein anderer die Themen Intralogistik und Logistikimmobilien miteinander verbinden kann. Selten habe ich in der Logistikbranche einen Netzwerker wie ihn kennengelernt und ich freue mich auf die Zusammenarbeit und den Austausch mit ihm“, so Kuno Neumeier.



Dass sein Netzwerk, das er sich über die letzten Jahrzehnte aufgebaut hat, bei der Logivest Concept wieder bedient werden kann, ist für Frömming ein wichtiger Faktor. „Die Logivest Gruppe mit all ihren Disziplinen ist für viele meiner Kontakte ein spannender Partner. Und auch mich reizt besonders der ganzheitliche Beratungsansatz, der sowohl Neubauobjekte als auch Bestandsbauten für die unterschiedlichsten Ansprüche miteinschließt“, so Frömming.