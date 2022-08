Logivest holt Christian Dau als Chief Marketing Officer

Christian Dau

Die Logivest Gruppe will sich künftig ganzheitlich positionieren und holt sich dafür mit Christian Dau einen erfahrenen Marketer als Chief Marketing Officer (CMO) an Bord. In der neu geschaffenen Position ist er seit Juli 2022 für die Markenpositionierung der gesamten Unternehmensgruppe verantwortlich.

.

„Die Logivest hat sich zwischenzeitlich zu einer Unternehmensgruppe mit mehreren Gesellschaften und neuen Services entwickelt. Durch die Einstellung von Christian Dau möchten wir diesem Wachstum Rechnung tragen und uns auch in unserem Außenauftritt als ganzheitliche Beratung präsentieren “, so CEO Kuno Neumeier.



Dau verfügt neben seiner Expertise im Marketing und Digitalmarketing auch über langjährige Erfahrung in der Immobilienbranche. Als Gründer und CMO des Startups Faceyourbase hat er knapp fünf Jahre lang den Auf- und Ausbau eines digitalen Immobilienportals aktiv vorangetrieben. Davor leitete er 15 Jahre eine selbstgegründete Marketingagentur in München. Die letzten rund sechs Jahre war der diplomierte Wirtschaftswissenschaftler als Leiter Marketing & Digital Business für ein Energieunternehmen aus dem B2B-Bereich tätig. Als CMO berichtet Dau vom Hauptsitz in München aus direkt an den CEO Kuno Neumeier.