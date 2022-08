Logivest eröffnet Standort in Düsseldorf

Die Logivest setzt ihren Expansionskurs fort und eröffnet ihre zwölfte Niederlassung in Düsseldorf. Neben der in Köln ansässigen Tochtergesellschaft ist die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt nun die zweite Repräsentanz in NRW.

.

Während der Standort in Köln weiterhin die Immobilienberatung in gesamt NRW verantwortet, soll die neue Niederlassung in Düsseldorf als strategischer überregionaler Standort fungieren. Neben dem Key Account Management wird auch CSO Michael Starre sowie die Logivest Projektmanagement GmbH von dem neuen Büro im vierten Düsseldorfer Stadtbezirk Am Seestern 8 aus agieren.



„Ziel ist es, unseren Kunden auch über die zwölf Standorte hinaus, in allen Gewerbegebieten in Deutschland, einen persönlichen, regionalen und ganzheitlichen Service rund um Logistikimmobilien und -standorte zu bieten. Hierbei unterstützt auch unser Key Account Management, mit dem wir Großkunden wie beispielsweise Nutzern mit mehreren Standorten, aber auch Eigentümern, Entwicklern und Vermietern, eine zentrale Ansprechperson zur Seite stellen können“, sagt Kuno Neumeier, Gründer und CEO der Logivest Gruppe.