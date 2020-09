Logivest eröffnet Standort in Bremen

Die Logivest GmbH verstärkt ihre Kompetenz im Norden der Republik. Zum 01. September 2020 eröffnet das Unternehmen einen Standort in Bremen und positioniert sich damit noch stärker im Markt vor Ort. Erst im Mai dieses Jahres startete Logivest mit einem Büro in Hamburg, nun kommt mit Bremen ein weiterer wichtiger Logistikstandort in Norddeutschland hinzu.

Sven Lehmann wird als neuer Head of Letting den Auf- und Ausbau des neuen Standortes in Bremen sowie in Hamburg verantworten. In dieser Position berichtet er direkt an Michael Starre, CSO bei der Logivest. Der gebürtige Hamburger ist seit über zehn Jahren als Logistikimmobilienberater in der Region tätig. Zuletzt war er bei Colliers International für das Vermietungsgeschäft in Norddeutschland, mit Fokus auf Hamburg und Bremen, zuständig. Gemeinsam mit einem Team aus vorerst vier Beratern, wird Sven Lehmann den Bremer Markt vom neuen Standort in der Universitätsallee aus bedienen.



Mit dem Standort in Bremen setzt die Logivest ihren Expansionskurs fort. Nach Hannover, Berlin und Hamburg ist dies bereits der vierte Standort, den das Beratungsunternehmen in diesem Jahr eröffnet. Damit wächst die Logivest auf deutschlandweit acht Standorte.