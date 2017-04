Über 5.500 m² Bürofläche in München vermietet

Die Maklerhäuser JLL, Colliers International und Nai apollo haben über 5.500 m² Bürofläche in Münchne vermietet.

Celonis mietet rund 3.000 m² in der Maxvorstadt

Die Celonis SE hat rund 3.000 m² in der Theresienstraße 6-8 in der Münchner Innenstadt gemietet. Die Lage des neuen Unternehmenssitzes liegt mitten in der Maxvorstadt, dem pulsierenden Uni- und Kulturviertel der bayerischen Landeshauptstadt. Vermieter des neuen Celonis-Hauptquartiers ist die Allianz Versicherungs AG. Colliers International war für den Mieter beratend und vermittelnd tätig.



Logitech mietet neue Büroflächen im Pranner Plenum

Die Logitech GmbH hat in der Prannerstraße 8, ca. 775 m² Bürofläche angemietet. Der führende Hersteller von Produkten für die digitale Welt zieht mit seiner Münchener Niederlassung zum Juli 2017 von Freiham in das insgesamt über 11.000 m² Bürofläche umfassende „Pranner Plenum“ in der Innenstadt. Als Teil einer umfassenden Wachstumsstrategie wird Logitech in den neuen Büroräumen ein neues Arbeitsplatzkonzept umsetzen. Vermieter ist die MEAG, Vermögensmanager von Munich Re und Ergo. JLL war bei dieser Anmietung im Rahmen eines Alleinsuchauftrags für Logitech vermittelnd tätig. Zudem konnte das Maklerhaus noch im Büroobjekt „Sonne 31“ erfolgreich Flächen vermitteln.



Regus eröffnet 14. Business Center

Die Regus-Gruppe wird in der Sonnenstraße 31 auf ca. 1.400 m² ihr 14. Business Center in der Stadt eröffnen. Der Anbieter von flexiblen Arbeitsplatzlösungen hat die im Erdgeschoss liegenden Flächen bereits im März bezogen und plant laut JLL die Eröffnung für Juni. Zur Regus-Gruppe gehört auch die Marke Excellent Business Center.Vermieter des insgesamt 4.600 m² umfassenden Bürogebäudes „Sonne 31” ist eine Kapitalverwaltungsgesellschaft für Immobilienfonds.



TGE Gas zieht ins Bürogebäude Leo175

Die NAI apollo group hat eine 420 m² große Bürofläche im Objekt Leo175 in München an die TGE Gas Engineering GmbH (TGE Gas) vermittelt. Das Gebäude mit einer Gesamtfläche von rund 16.000 m² ist im Besitz des Offenen Immobilien-Publikumsfonds WestInvest InterSelect und befindet sich verkehrsgünstig an der Leopoldstraße in unmittelbarer Nähe zur Münchner Freiheit und Parkstadt Schwabing. Besonderheiten des im Jahr 1989 gebauten und 2010 aufwändig sanierten Leo175 sind die aufwändige Spiegelglasfassade sowie die imposante Foyer-Galerie aus Glas und Marmor.