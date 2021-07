Logistiker verlagert Niederlassung von Ratingen nach Mönchengladbach

Zum 01. Juli 2021 hat ein Logistikunternehmen seine Außenstelle aus Ratingen an den Friedrichplatz in Mönchengladbach verlagert und dort ein Penthouse-Büro bezogen.

Die attraktiven Büromieten am Standort Mönchengladbach und die zentrale Lage des Büro- und Geschäftshauses am Friedrichplatz haben das Unternehmen über- zeugt. „Bei der Entscheidung für Mönchengladbach spielte zudem auch die Tat- sache, dass die beiden Mitarbeiterinnen in der näheren Umgebung wohnen, eine große Rolle“, kommentiert Julian Leppich, Immobilienberater von Bienen+Partner. „Die Mitarbeiterinnen sparen künftig den weiten Weg nach Ratingen – sparen damit Fahrtzeit ein und reduzieren außerdem den Co2-Ausstoß“, so Leppich weiter.

Das Unternehmen mit 450 Mitarbeitern in 19 Ländern und deutschem Hauptsitz in Bremen begleitet weltweite Logistikprojekte in den Bereichen Seefracht, Luftfracht sowie Projekt- und Anlagentransport.