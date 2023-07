Logistikunternehmen mietet rund 14.000 m² in Kaarst

Ein international tätiges Logistikunternehmen hat eine Logistikimmobilie in Kaarst, knapp 15 Kilometer westlich von Düsseldorf, mit rund 12.000 m² Lager- sowie knapp 2.000 m² Bürofläche langfristig angemietet. Der Bezug der Flächen ist bereits erfolgt. Die Vermittlung erfolgte auf Beratung von Logivest.

„Bei der Immobilie, die sich in unmittelbarer Nähe zur Bundesautobahn A57 und unweit des Autobahnkreuzes Kaarst befindet, handelt es sich um eine der letzten Bestandsflächen, die derzeit verfügbar sind“, so Kresimir Basic, Head of Industrial and Logistics Letting bei der Logivest NRW GmbH.



Das Objekt zeichnet sich durch viele Rampen zur einfachen Andienung sowie einen hohen Sicherheitsstandard aus und erfüllt auch darüber hinaus alle Anforderungen an eine moderne Logistikimmobilie.