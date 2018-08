Logistikpark Wesseling von Four Parx geht komplett an Deka Immobilien

Nach Fertigstellung durch Four Parx, erwarb Deka Immobilien jetzt auch den zweiten Bauabschnitt des Logistikparks Wesseling mit 10.000 m² Hallenfläche und 500 m² Bürofläche auf 18.500 m² Grundstücksfläche für 11,3 Millionen Euro. Ende 2016 sicherte sich Deka bereits den ersten Bauabschnitt auf 36.500 m² Grundstücksfläche und zählt nun die Gesamtfläche des rund 55.000 m² großen Logistikparks Wesseling im Raum Köln zum Portfolio [wir berichteten].

Kürzlich vermeldete Four Parx die Fertigstellung des zweiten Bauabschnitts und die Vollvermietung des Logistikparks Wesseling an den Streatwear-Händler Snipes, an einen Kooperationspartner der Documentus Gruppe sowie an PFM Medical. Der Projektentwickler plante die Immobilie spekulativ, ohne Vorvermietung, und errichtete diese entsprechend dem DGNB-Gold-Standard (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen).