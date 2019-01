Logistikmarkt Stuttgart: Rückgang des Flächenumsatzes um 17 %

In der Wirtschaftsregion Stuttgart registrierte Realogis im vergangenen Jahr einen Vermietungsumsatz an Lager-, Logistik- und Produktionsflächen von knapp 200.000 m² (199.150 m²). Der durch alle Marktteilnehmer erzielte Flächenumsatz liegt damit 17 % unter dem Vorjahr (2017: 240.000 m²) und 6 % unter dem 5-Jahresschnitt (212.030 m²).

Nach einem sehr verhaltenen Start im ersten Halbjahr mit 85.000 m² konnte der Markt in den Monaten Juli bis Dezember 2018 viel Boden gut machen und legte um 34 % auf 114.150 m² zu. „Besonders begrüßenswert ist, dass Handels-, Logistik- und Produktionsunternehmen erstmals seit vielen Jahren verstärkt Neubauflächen zur Verfügung standen“, kommentierte Oliver Stenzel, Geschäftsführer der Realogis Immobilien Stuttgart GmbH. Über 30 % und in Summe 64.000 m² modernste Logistikflächen steuerte das Neubausegment zum Ergebnis bei.



Beim Blick auf die Flächenabsorption nach Regionen zeigt sich eine deutliche Veränderung gegenüber dem Vorjahr. Der Landkreis Ludwigsburg führt zwar nach wie vor mit ca. 54.000 m² (27 %), gab aber flächenmäßig gegenüber 2017 um über die Hälfte nach (130.900 m²). Während der Landkreis Esslingen sein Marktergebnis mit 47.150 m² fast verdreifachen konnte (2017: 17.300 m²), verdoppelte Stuttgart (Stadtgebiet) nahezu den Umsatz mit 15.100 m² (2017: 7.700 m²).



Den größten Flächenanteil absorbierten mit 145.400 m² erneut die Lager- und Logistikdienstleister (73 %). Auf dem zweiten Platz folgt mit knapp 46.000 m² (23 %) die Branche Industrie / Produktion. Wesentliche Umsatzbringer 2018, die vorrangig aus der Automotive- und Logistik-Branche stammen, sind ein Automobilkonzern in Böblingen (19.000 m²), Logistik-DL in Esslingen (13.800 m²), der Logistiker Schmalz + Schön in Esslingen/Frickenhausen (13.200 m²), Schneider Logistik in Geislingen an der Steige (12.520 m²) sowie die Porsche Logistik GmbH in Freiberg am Neckar (11.300 m²).



„Während Stuttgart häufig im Vergleich mit den anderen Top-Logistikmärkten in Deutschland als kleinteilig bezeichnet wird, können sich die diesjährigen Ergebnisse hinsichtlich der größeren Flächensegmente sehen lassen“, sagte Irina Lysenko, Research Analyst bei der Realogis Gruppe. So entfiel mit einem Umsatz von 72.000 m² insgesamt 36 % des Gesamtergebnisses auf die Flächeneinheit größer als 10.000 m².



Die Segmente 1.000 bis 3.000 m² (21 %, ca. 42.000 m²) sowie 5.000 bis 10.000 m² (25 %, ca. 50.000 m²) haben fast zu gleichen Anteilen zum diesjährigen Ergebnis beigetragen. Führend hinsichtlich in der Anzahl der Mietvertragsabschlüsse war jedoch das Größensegment 1.000 bis 3.000 m² mit 40 %.



Mit 6,50 Euro/m² wurden in Böblingen, Esslingen und Stuttgart die bisher höchsten Spitzenmieten erzielt, die damit in Esslingen um +18 % und in Stuttgart um +12 % anzogen. Im Rems-Murr-Kreis (5,00 Euro/m²) blieb sie relativ konstant (+2 %).



Die Durchschnittsmieten, welche sich in der gesamten Wirtschaftsregion Stuttgart leicht erhöht haben, liegen nun bei 5,00 Euro/m².



Positiver Ausblick für 2019

Für das laufende Jahr geht Realogis von einem Vermietungsumsatz von ca. 200.000 bis 250.000 m² aus. Es wird weiter eine hohe Marktaktivität durch die ungebremste Nachfrage seitens der Automotive-Branche sowie dem E-Commerce herrschen. Erwartungsgemäß wird der Umsatz im ersten Halbjahr 2019 wie im abgelaufenen Jahr zunächst noch verhalten sein. Als Grund wurde die weiter andauernde Verknappung bei Bestandsobjekten genannt.



Zur Wirtschaftsregion Stuttgart zählen: Stuttgart, Rems-Murr-Kreis, Landkreis Ludwigsburg, Landkreis Esslingen, Landkreis Böblingen und der Landkreis Göppingen.