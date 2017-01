Logistikmarkt schwingt sich auf Rekordhöhe

Die aktuell hohe Investorennachfrage auf dem Markt für Logistikimmobilien hält an und angesichts des erreichten Transaktionsvolumens kann bei Logistikimmobilien inzwischen wohl nicht mehr von einem Nischenprodukt gesprochen werden. Getrieben wird der Boom zum einen durch ein strukturelles Marktwachstum, welches sich nicht zuletzt aus verändertem Konsumverhalten und e-retailing erklären lässt. Zum anderen ist der Anlagedruck seitens der Investoren immens. Die Nachfrage nach Premiumobjekten ist längst deutlich höher als das Angebot - insbesondere in den Top-Regionen wie Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg und München. Das Ergebnis läßt sich nun für das vergangene Jahr auch beziffern: Mit einem Transaktionsvolumen von über 4,7 Milliarden Euro wurde auf dem Investmentmarkt ein historischer Höchstwert erreicht. Vor allem zum Jahresende nahm die Rallye noch mal volle Fahrt auf. Allein im vierten Quartal wurden Immobilien für über 1,6 Milliarden Euro gehandelt, was bezogen auf die Quartalswerte an sich schon einen Topwert darstellt.

Logistikimmobilien - ein erstarktes Segment

Auf die Immobilienanlageklasse der Logistikimmobilien entfielen im Jahresendergebnis 8,5 Prozent des gesamten gewerblichen Investmentvolumens. Während für den Gewerbeimmobilienmarkt 2016 insgesamt ein Rückgang von 4 % zu Buche schlug, konnte die Assetklasse Logistik/Industrie mit einem Plus von 15 % zweistellig punkten. „In der Investmentstatistik dieser Assetklasse gibt es seit 2010 gegenüber dem jeweiligen Vorjahr nur ansteigende Transaktionsvolumina - allein gegenüber dem 5-Jahresschnitt ist ein Plus von 84 % zu notieren", so Willi Weis, Head of Industrial Investment JLL Germany. Die Dynamik des Marktes nicht nur in der Spitze, sondern auch in der Breite kann einerseits anhand der Transaktionsanzahl verdeutlicht werden, die von rund 200 im Vorjahr auf über 250 zugelegt hat, andererseits an acht Transaktionen im dreistelligen Millionenbereich. Allein diese machten über 1,5 Mrd. Euro. Rund 2 Mrd. Euro wurden durch Portfoliotransaktionen generiert, deren Anteil liegt mit 42 % höher als im gesamten Gewerbeimmobilien-Investmentmarkt (34 %).



Mittlere Größenklasse gefragt

Im Gegensatz zu den Portfolio-Deals bewegt sich laut der Jahresauswertung von CBRE der Handel mit Einzelobjekten mit einem Umsatz von 2,4 Milliarden Euro nur marginal über dem Vorjahresniveau. Grundsätzlich wurde aber sowohl das Segment der Portfoliotransaktionen als auch das der Einzelkäufe überwiegend durch Abschlüsse in den mittleren Größenklassen zwischen 20 bis 50 Millionen Euro sowie 50 bis 100 Millionen Euro bestimmt.





Logistikinvestmentmarkt Deutschland – Jahresvergleich 2015 2016 Veränderung J/J, %-Punkte Transaktionsvolumen (in Mio. €) 3.917 4.461 +13,9 % Anteil Portfolio-Deals (in %) 42,4 47,2 +4,8 Anteil ausländischer Investoren (in %) 62,0 46,7 -15,3 Anteile nach Nutzungstyp (in %) - Produktionshalle 14,0 11,1 -2,9 - Distributionshalle 61,3 53,4 -7,9 - Lagerhalle 24,7 35,5 +10,8 Quelle: CBRE

Deutsche Anleger zeigten sich nach drei Jahren wieder aktiver am Logistikinvestmentmarkt. Besonders durch Einzelkäufe konnten sie ihre Investments gegenüber dem Vorjahr um 890 Millionen Euro steigern. Mit 2,4 Milliarden Euro allokiertem Kapital waren heimische Akteure für rund 53 Prozent des Transaktionsvolumens verantwortlich.„Allerdings ist die Beteiligung der internationalen Akteure mit 47 Prozent weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Lediglich im Hotelinvestmentmarkt ist der Anteil ausländischer Investoren noch höher“, erklärt Kai Oulds, Head of Logistics Investment bei CBRE. Ausländische Investoren engagieren sich allerdings bevorzugt im Rahmen von Portfoliokäufen am deutschen Logistikinvestmentmarkt. „Vor allem internationale institutionelle Investoren sichern sich mittels großvolumiger Portfoliotransaktionen zunehmend Bestandsobjekte mit zum Teil langlaufenden Mietverträgen und damit stabilen Einkommensströmen“, so Oulds. Sieben der zehn größten Pakettransaktionen wurden durch ausländische Akteure getätigt. So erwarb unter anderem Singapurs Staatsfonds GIC im Rahmen der 2,4 Milliarden Euro schweren Unternehmensübernahme von P3 Logistic Parks von TPG Real Estate und Partner Ivanhoé Cambridge auch sämtliche Logistikimmobilien in Deutschland, die Teil des pan-europäischen Portfolios von P3 waren. Inzwischen ist der Deal auch in trockenen Tüchern, denn die Vertragsparteien haben das Closing der Übernahme zu Beginn der Woche gemeldet [GIC schließt Übernahme von P3 ab] . Dementsprechend nehmen internationale Immobilieninvestoren bei Paketkäufen mit einem Anteil von rund zwei Drittel sogar die Mehrheit ein. Der größte Anteil entfällt laut CBRE hierbei mit 21 Prozent (929 Millionen Euro) auf nordamerikanische Investoren gefolgt von Akteuren aus dem europäischem Ausland, die käuferseitig mit 667 Millionen Euro bereits 15 Prozent auf sich vereinen.Sehr interessiert zeigten sich auf Seiten der Käufer von Logistikimmobilien in Deutschland kapitalstarke Asset- und Fondsmanager. Sie trugen mit 1,3 Milliarden Euro zu 28 Prozent des gesamten Logistikinvestmentvolumens bei. Versicherungen und Pensionskassen investierten 950 Millionen Euro (21 Prozent). Sie veräußerten im zurückliegenden Jahr Logistikimmobilien im Wert von lediglich 24 Millionen Euro und stellten damit die stärkste Nettokäufergruppe dar. „Dies unterstreicht die Ausweitung des Anlagespektrums auf die alternative Assetklasse Logistik auf Seiten der traditionellen Core-Investoren, deren Immobilienportfolios sich bis dato überwiegend aus Büroimmobilien und Geschäftshäusern in den Investmentzentren zusammensetzten“, sagt Oulds. Im Zuge des starken Renditerückgangs in den etablierten Assetklassen und sehr niedrigen Alternativzinsen am Anleihemarkt ist der Strategiewechsel mehr als gerechtfertigt. Platz drei belegt die Gruppe der offenen Immobilien- und Spezialfonds (751 Millionen Euro).„Wir beobachten über alle Investorengruppen hinweg ein gestiegenes Interesse an langfristig vermieteten Objekten am deutschen Lager- und Logistikimmobilienmarkt, das auf einen Mangel an ausreichenden Core-Produkten stößt. Objekte mit kürzeren Mietvertragslaufzeiten und außerhalb der Topstandorte stellen schon längst kein Investitionshindernis mehr dar“, erläutert Oulds. In der Folge sorgt der steigende Druck auf die Nettoanfangsrenditen für Premiumobjekte in den etablierten Top-Logistikmarktgebieten für eine weitere Renditekompression von zehn Basispunkten auf 4,90 Prozent. „Im Vergleich zu den traditionellen Immobilienanlageklassen Büro und Einzelhandel sowie festverzinslichen Wertpapieren bleiben Investitionen in Logistikimmobilien aufgrund des Renditespreads von bis zu 170 Basispunkten hochattraktiv“, erklärt Oulds.Da der Anlagedruck hoch bleibt, wird sich die Nachfrage nach deutschen Logistikimmobilien nach Einschätzung von CBRE und JLL sowohl bei den in- als auch ausländischen Akteuren in diesem Jahr weiter fortsetzen. Es ist davon auszugehen, das größere Portfolien oder Plattformen wie Logicor, Geneba oder Gramercy am Kapital- oder Immobilienmarkt einen Exit suchen werden. In den Fokus der Anleger werden nach Einschätzung von JLL verstärkt auch Unternehmensimmobilien rücken. Corporates dürften die Gunst der Stunde nutzen und über Sale-and-Lease-Back nachdenken oder nicht mehr betriebsnotwendige Immobilien veräußern“, so Weis. Hinzukommt nach Einschätzung von CBRE eine weitere Zunahme von Investments außerhalb der Top-7-Standorte. „Die mangelnde Verfügbarkeit der Core-Produkte in den etablierten Märkten wird den Fokus der Investoren auf Standorte außerhalb der Top 7 lenken, zumal sich dort ebenfalls interessante Investitionsmöglichkeiten befinden“, prognostiziert Oulds. Beide Logistikinvestmentexperte erwarten aber grundsätzlich eine Fortsetzung der Erfolgsstory, sodass ein Transaktionsvolumen zu erwarten ist, das an die aktuelle dynamische Entwicklung anknüpft.