Logistikmarkt Ruhrgebiet vermeldet absoluten Rekordumsatz

Der Lager- und Logistikflächenmarkt Ruhrgebiet zeigte sich 2016 äußerst dynamisch und erzielte mit Abschlüssen ab 5.000 m² einen Flächenumsatz von 915.000 m². Dieses herausragende Ergebnis ist fast viermal so hoch wie das Vorjahresresultat und liegt weit über dem Durchschnittswert der vergangenen Jahre. Dies ergibt der Logistikmarkt-Report, den BNP Paribas Real Estate Mitte Februar veröffentlichen wird.

.

„Ein sehr hoher Neubauanteil und eine überdurchschnittliche Anzahl von Großabschlüssen haben einen wesentlichen Beitrag zu diesem Umsatz geleistet„, erklärt Christopher Raabe, Head of Industrial Letting der BNP Paribas Real Estate GmbH. Zu nennen ist hier insbesondere der Neubau für METRO in Marl, der mit einer Größe von 225.000 m² heraussticht, aber auch der Eigennutzer-Bau von Opel in Bochum mit 95.000 m² sowie die Verträge von Amazon in Werne und Dortmund. Der Markt hat sich aber auch insgesamt sehr lebhaft entwickelt, was von einer sehr hohen Abschlussanzahl und einer breit über das Ruhrgebiet verteilten Nachfrage unterstrichen wird.



Die Verteilung des Flächenumsatzes nach Branchen wird mit großem Abstand von Handelsunternehmen angeführt, die mit knapp 59 % für den Großteil des Ergebnisses verantwortlich sind. Nachdem sie im Vorjahr noch deutlich unterrepräsentiert waren, profitieren sie aktuell von den genannten Großabschlüssen, aber auch von einer insgesamt sehr hohen Vertragsanzahl. Allein erreichen sie schon ein Ergebnis, das weit über den jeweiligen Gesamtflächenumsätzen der vergangenen Jahre liegt. Die noch im Vorjahr führenden Logistikdienstleister werden trotz eines absoluten Anstiegs auf den zweiten Platz verwiesen und steuern knapp 20 % bei. Produktionsunternehmen komplettieren das Führungstrio mit rund 17 %. Auch sie verzeichnen mit einer Verdreifachung ihres Resultats eine erhebliche Steigerung.



Eine überproportional hohe Anzahl an großflächigen Abschlüssen über 20.000 m² ist ausschlaggebend für den Rekordumsatz, sodass sie mit fast drei Vierteln des Resultats die Verteilung dominieren. Daneben besteht aber auch im Segment der Verträge zwischen 5.000 und 8.000 m² eine hohe Nachfrage. Sie können ebenfalls absolut erheblich zulegen und folgen mit knapp 11 % auf dem zweiten Platz. Gleiches gilt für Abschlüsse von 8.000 bis 12.000 m², die weitere knapp 10 % erzielen. Verträge zwischen 12.000 und 20.000 m² erreichen rund 7 % und sind damit die einzige Kategorie, die absolut weniger Fläche umsetzt.



Durch das seit längerem zu beobachtende äußerst geringe Angebot im größeren Flächensegment muss die Nachfrage auch im Ruhrgebiet im Wesentlichen durch built-to-suit-Lösungen bedient werden. Der Neubauanteil ist dadurch noch einmal gestiegen und liegt mit über 85 % auf einem sehr hohen Niveau. Eigennutzer weisen mit 28 % zwar einen niedrigeren Anteil als in den Vorjahren auf, absolut betrachtet erzielen sie jedoch ein sehr hohes Ergebnis. Die Ende 2015 gestiegene Spitzenmiete liegt nach wie vor bei 4,70 Euro/m², wohingegen die Durchschnittsmiete leicht auf 4 Euro/m² gestiegen ist.



Perspektiven

„Vor dem Hintergrund der insgesamt positiven gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen spricht aus heutiger Sicht alles für eine weiterhin hohe Nachfrage und das Erreichen eines überdurchschnittlichen Flächenumsatzes im Ruhrgebiet. Nichtsdestotrotz kann davon ausgegangen werden, dass das Ergebnis nicht erneut auf einem ähnlichen Rekordniveau liegen wird. Durch das knappe Flächenangebot vor allem im größeren Segment über 10.000 m² muss dabei nach wie vor vielfach auf Neubauentwicklungen ausgewichen werden. Hierbei könnte sich das geringere Grundstücksangebot jedoch limitierend auswirken. Für das Mietpreisniveau wird zunächst keine weitere Veränderung erwartet“, so Christopher Raabe.