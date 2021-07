Logistikmarkt Österreich: Leerstand auf historischem Tiefstand

Zurzeit kommen die Projektentwickler im Bereich Logistikimmobilien mit der Nachfrage nach Flächen kaum nach. Allein seit Jahresbeginn wurden in Wien und Wien-Umgebung rund 49.000m² Logistikflächen vermietet – in etwa so viel wie im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

.

Rund 63 Prozent der Vermietungsleistung konnte Markführer CBRE für sich verbuchen. „Vor allem der Osten von Wien boomt. 45% der gesamten Logistik-Vermietungsleistung in den ersten sechs Monaten des Jahres entfielen auf den Submarkt Wien Umland Ost“, so Franz Kastner, Associate Director Industrial & Logistics beim Marktführer CBRE.



Auch die beiden großen Projekte vom Entwickler DLH im Osten von Wien – die nächste Baustufe des Industrial Campus Vienna East sowie der SkyLog Park am Flughafen Schwechat – die beide bis Ende des Jahres fertiggestellt werden, sollten mit Fertigstellung bereits komplett vermietet sein.



Bedarf steigend

Die Flächenproduktion kommt aktuell nicht mit dem Flächenbedarf mit. Glaubt man den Prognosen für E-Commerce in Österreich, würde dies bedeuten, dass bis 2025 weitere 82.000m² Logistikflächen benötigt werden. „Diese Rechnung erscheint sehr konservativ, da wir bereits jetzt einen angemeldeten Bedarf von Online Händlern von mehr als 60.000m² Logistikflächen haben“, so Kastner.