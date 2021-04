Logistikmarkt NRW mit solidem Auftakt

Im ersten Quartal 2021 erreichte der Industrie- und Logistikimmobilienmarkt Nordrhein-Westfalen einen Flächenumsatz von rund 350.000 m². Das entspricht einem Viertel des gesamten Flächenumsatzes von 2020 und ist verglichen mit dem schwachen ersten Quartal 2020 eine Steigerung um 28 Prozent. Die Marktanteile von Eigennutzern und Neubauten blieben mit 18 Prozent beziehungsweise mit 52 Prozent annähernd stabil. Größter Abschluss war eine 30.000-Quadratmeter-Vermietung an WEG in einem Neubau in Kerpen. Dies ist das Ergebnis einer aktuellen Analyse von CBRE.

„Wir haben einen soliden Jahresauftakt Nordrhein-Westfalen erlebt, mit dem das Bundesland seine Rolle als Deutschland größter Industrie- und Logistikimmobilienmarkt unterstrich“, sagt Rainer Koepke, Head of Industrial & Logistics bei CBRE in Deutschland. Stärkster Teilmarkt war im ersten Quartal die Region Köln mit 144.000 m², gefolgt von Düsseldorf mit 83.000 m². Beide Logistikmärkte setzten damit ihre positive Entwicklung von 2020 fort. Bedingt durch einen Mangel an geeigneten Grundstücken und freien Bestandsflächen gab es in der Region Mönchengladbach zum Jahresbeginn kein Umsatzvolumen. Verhältnismäßig gering fiel auch das Umsatzvolumen im Ruhrgebiet aus. Hier wurden im ersten Quartal 2021 mit 53.000 m² nicht einmal zehn Prozent des Gesamtjahresvolumens des Teilmarktes von 2020 erreicht. „Mit diesem relativ schwachen Jahresauftakt setzt das Ruhrgebiet einen Trend der vergangenen Jahre fort. Dennoch bleibt es ein äußerst wichtiger Markt, der im Laufe des Jahres deutlich aufholen wird“, so Koepke. In allen Teilmärkten gab es zudem steigende Mieten. Im Ruhrgebiet stieg die Spitzenmiete gar um mehr als 14 Prozent auf 5,60 Euro pro Quadratmeter pro Monat. Teuerster Markt war Düsseldorf – mit 6,30 Euro/m² (plus 8,6 Prozent).



Ausblick auf das Gesamtjahr

„Für 2021 erwarten wir dank der vielfältigen Cluster und Märkte wieder ein starkes Jahr am Industrie- und Logistikimmobilienmarkt Nordrhein-Westfalen. Das Bundesland bleibt auch weiterhin der größte Markt in Deutschland“, sagt Koepke. „Neben der großen Bevölkerung und der optimalen Lage nahe den Benelux-Ländern profitiert die Region dabei von den Brownfieldflächen, die neue Projektentwicklungen und Ansiedlungen ermöglichen. Diese Reserven werden zwar auch in Nordrhein-Westfalen zusehends knapper, im Gegensatz zu anderen Regionen wie vor allem in Süddeutschland gibt es sie hier aber immerhin noch in größerem Umfang.“