Logistikmarkt NRW legte 2021 nach mehreren Jahren erstmals wieder zu

Der Industrie- und Logistikimmobilienmarkt Nordrhein-Westfalen erreichte 2021 einen Flächenumsatz von 1,83 Millionen Quadratmetern. Verglichen mit 2020 ist das ein Anstieg um 32 Prozent. Dabei konnten Eigennutzer ihren Anteil am Flächenumsatz um 13 Prozentpunkte auf 35 Prozent steigern. Dies sind Ergebnisse einer aktuellen Analyse von CBRE.

.

„Nach einem kontinuierlichen Absinken des Flächenumsatzes am Industrie- und Logistikimmobilienmarkt von Nordrhein-Westfalen hat die Dynamik 2021 erstmals seit 2016 wieder deutlich zugenommen“, sagt Rainer Koepke, Head of Industrial & Logistics und und Teamleiter für das Marktgebiet Nordrhein-Westfalen bei CBRE in Deutschland. Entsprechend lag der Flächenumsatz auch 41 Prozent über dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre. Zudem stieg der Flächenumsatz 2021 von Quartal zu Quartal immer stärker. „Anders als viele andere wichtige Märkte findet die Nachfrage nach Industrie- und Logistikflächen in Nordrhein-Westfalen noch ein entsprechendes Angebot an Bestandsflächen und entwickelbaren Grundstücken – speziell Brownfields. Zudem gibt es hier aufgrund vorhandener Arbeitskräftereserven auch vielerorts Möglichkeiten zum Gewinnen von Mitarbeitern, was besonders für die personalintensiven Onlinehändler ein entscheidendes Argument ist“, erklärt Koepke. 2021 hatten Neubauten einen Anteil von 67 Prozentpunkten am Flächenumsatz – und auch alle fünf größten Abschlüsse entfielen auf Neubauten.



Hohe Marktdynamik sorgt für kräftiges Mietpreiswachstum

Stärkste Logistikregion Nordrhein-Westfalens war das Ruhrgebiet mit einem Flächenumsatz von rund 590.000 m² – ein Wachstum um zwei Prozent und einem Anteil am Gesamtumsatz von 32 Prozent nach 42 Prozent im Jahr zuvor. Damit ist die Logistikregion des Ruhrgebiets bezogen auf den Flächenumsatz 2021 jedoch nicht mehr die umsatzstärkste Region Deutschlands, da die Logistikcluster Rhein-Main, Hamburg und Berlin im vergangenen Jahr größere Aktivitäten verbuchten. Dynamisch waren die anderen Logistikcluster in Nordrhein-Westfalen: In Düsseldorf legte der Flächenumsatz um 105 Prozent auf 340.000 m² zu – anteilig ein Plus um sieben Prozentpunkte auf 19 Prozent. Die Regionen Köln und Mönchengladbach stiegen jeweils um 50 Prozent auf 256.000 m² beziehungsweise auf 56.000 m². „In vielen Teilmärkten von Nordrhein-Westfalen sahen wir 2021 einen deutlichen Anstieg der Mieten und der Grundstückspreise“, sagt Koepke. So stieg die Spitzenmiete in Düsseldorf um sieben Prozent auf 6,50 Euro/m². Nach einem Anstieg um zwölf Prozent erreichte die Spitzenmiete in der Region Köln das gleiche Niveau. Im Ruhrgebiet lag die Spitzenmiete bei 6,00 Euro (plus neun Prozent) und in der Region Mönchengladbach bei 5,50 Euro (plus 15 Prozent).



Der Flächenumsatz war über alle Größenklassen hinweg sehr ausgeglichen. Sowohl 5.000 bis 9.999 m² als auch 10.000 bis 19.999 m², 20.000 bis 49.999 m² und 50.000 bis 99.999 m² verzeichneten einen Flächenumsatz von jeweils 400.000 bis 500.000 m². Im Hinblick auf die Branchenverteilung bezogen auf den Gesamtflächenumsatz inklusive Eigennutzungen gab es hingegen deutliche Unterschiede. So stieg die von Handelsunternehmen aufgenommene Fläche um 54 Prozent auf 793.000 m², was einem Marktanteil von 43 Prozent entspricht. Logistiker legten um 25 Prozent auf 641.000 m² zu (35 Prozent Marktanteil) und Produktionsunternehmen immerhin noch um neun Prozent auf 237.000 m² (13 Prozent Marktanteil).



Ausblick auf 2022

„Wie auch in anderen stark nachgefragten Regionen wird 2022 die Nachfrage auf ein knappes Angebot an Bestands- beziehungsweise baubaren Projekten treffen, so dass sich nicht jedes größere Flächengesuch umsetzen lässt. Es wird drauf ankommen wie schnell Brownfields reaktiviert werden können, da das Angebot an neuen Gewerbegebieten (Greenfields) überschaubar bleiben wird, denn gerade in Nordrhein-Westfahlen sollten eher Konversionsflächen für die Neubebauung zur Verfügung stehen“, sagt Koepke.