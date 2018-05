Der Markt für Lager- und Logistikimmobilien in Nordrhein-Westfalen ist mit 309.000 m² im Vergleich zum Vorjahr (313.000 m²) stabil in das neue Jahr gestartet. Dabei gewannen sowohl Vermietungen mit einem relativen Anteil von 78 Prozent (plus 27 Prozentpunkte gegenüber Vorjahreswert) als auch Bes

[…]