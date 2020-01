Logistikmarkt München durchbricht 2019 erstmals 400.000 m²-Marke

Wie von Realogis zum Halbjahr 2019 angekündigt, hat der Logistikimmobilienmarkt München im abgelaufenen Jahr eine neue Rekordmarke gesetzt. Der durch alle Marktteilnehmer erzielte Umsatz an Mietflächen beläuft sich in den vergangenen zwölf Monaten auf insgesamt 428.000 m². Das entspricht einem Plus von 47,8 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (2018: 289.500 m²) und übertrifft auch den 5-Jahresschnitt von 298.900 m² um 43 %.

.

„Maßgeblich geprägt war das Umsatzergebnis 2019 durch die Vertragsabschlüsse über 250.000 m² Neubaufläche für den Maschinenhersteller Kraus Maffai sowie für BMW in Parsdorf-Vaterstetten“, kommentiert Nicolas Werner, Leiter Vermietung bei Realogis Immobilien München GmbH.



„Damit präsentiert sich auch das Neubausegment mit insgesamt 307.300 m² mit einem Ausreißer-Ergebnis“, sagt Nicolas Werner. Aber auch ohne den Großabschluss hat sich die Entwicklertätigkeit mit 97.300 m² gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt (2018: 44.600 m²).



Vermietungen in Bestandsimmobilien tragen 2019 mit insgesamt 119.200 m² rund 28 % zum Gesamtergebnis bei und haben damit im Vergleich zum Vorjahr stark nachgelassen (2018: 71 %; 205.900 m²). Extrem rückläufig waren auch Brownfield-Entwicklungen, die nur rund 1.500 m² (rd. 0,4 %) beisteuerten (2018: 39.000 m²; 13%).



„Derzeit sind einige Neubauentwicklungen geplant, allerdings deutlich weniger als 2019“, berichtet Florian Stork, Geschäftsführer der Realogis Immobilien München GmbH. „Investoren und Projektentwickler müssen weiterhin ausweichen und Mieter die Marktlage akzeptieren. Die Situation auf dem Münchener Logistikimmobilienmarkt spitzt sich für Handels-, Hersteller- und Logistikunternehmen weiter zu.“



Während der sonst im Ranking des Flächenumsatzes nach Regionen führende Münchner Norden mit 99.900 m² Flächen rund 23 % zum Jahresergebnis beiträgt (2018: 43 %; 125.500 m²), hat sich der Münchner Osten mit 275.500 m² (64 %) aufgrund der Vertragsabschlüsse mit Krauss Maffei und BMW an die Spitze katapultiert (2018: 28 %; 81.000 m²). Es folgen der Münchner Süden mit (2019: 9 %; 37.300 m²; 2018: 14 %; 39.000 m²) und der Münchner Westen (2019: 4 %, 15.300 m²; 2018: 15 %, 44.000 m²).



Ebenfalls auf Krauss Maffei zurückzuführen ist die Sparte Industrie/Produktion mit 66 % (282.590 m²), die 2019 im Vorjahresvergleich (2018: 25 %; 73.100 m²) einen klaren Spitzenreiter in Branchenranking darstellt. Logistik/Spedition (19 %; 81.300 m²) platziert sich wie letztes Jahr (2018: 30 %; 87.900 m²) an zweiter Stelle. Handelsunternehmen (E-Commerce) – 2018 mit 109.200 (38 %) noch auf Platz 1 – haben mit 51.900 m² von Januar bis Dezember 2019 lediglich 12 % beigetragen.



Auch beim Blick auf den Flächenumsatz nach Größenklasse zeigt sich, wie stark die zwei Großvertragsabschlüsse den Markt 2019 beeinflusst haben: Das Segment ab 10.000 m² dominiert mit rund 291.500 m² (68 %). Danach folgt die Größeneinheit 1.000 bis 2.999 m² mit rund 49.000 m² (12 %). Relativ gleichmäßig haben sich die Bereiche 3.000 bis 4.999 m² (9 %; rd. 40.000 m²), 5.000 bis 9.999 m² (7 %; ca. 30.000 m²) sowie unter 999 m² (4 %; rd. 17.500 m²) im Jahr 2019 präsentiert.



„Nachdem die Spitzenmiete im ersten Halbjahr 2019 wegen des Maffei Abschlusses auf 8,50 Euro/m² anzog, hat sie sich in letzten sechs Monaten mit 7,25 Euro/ m² wieder auf das Niveau von 2018 eingependelt“, so Nicolas Werner. Die Durchschnittsmiete liegt ebenso auf dem Niveau des letzten Jahres bei 6,75 Euro/m².



Wesentliche Umsatzbringer 2019

• Krauss Maffei in Parsdorf mit ca. 210.000 m² (Neubau)

• BMW in Parsdorf mit ca. 40.000 m² (Neubau)

• ITG in Neufahrn mit ca. 15.600 m²

• Xylem Water Solutions Deutschland GmbH in Weilheim mit ca. 15.000 m² (Neubau)

• New Flag GmbH in Reichertshofen mit ca. 10.800 m² (Neubau)



„Für 2020 gehen wir von einem Umsatz von 230.000 bis 280.000 qm in der Münchner Metropolregion aus“, prognostiziert Florian Stork. Nach wie vor herrscht Vollbeschäftigung und mit einer Leerstandsquote unter 1 % Vollvermietung der bestehenden Flächen. Florian Stork: „Unternehmen verändern sich, konsolidieren, wachsen oder gründen sich neu – der anhaltend hohe Bedarf trifft jedoch auf ein immer knapper werdendes Angebot. Gleichzeitig verändern die Digitalisierung und das entsprechende Endkonsumentenverhalten die Anforderungen an Unternehmen und ihre Logistik- und Zustelldienstleister. Da reicht es nicht aus, nur weitere Neubauprojekte im Wohn- Büro- und Hotelbereich zu fördern. Auch der Bereich Inner City und Last Mile Logistik muss infrastrukturell erneuert werden. Hier besteht weiter Handlungsbedarf.“