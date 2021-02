Logistikmarkt Leipzig mit Rekord-Flächenumsatz

Die Corona-Krise hat praktisch keinen Einfluss auf den Markt in Leipzig. Eine rege Bautätigkeit und viele Großansiedlungen lassen die Gründstücksverfügbarkeit schrumpfen. Handelsunternehmen verdreifachen ihren Flächenumsatz fast.

.

Der Leipziger Industrie- und Logistikimmobilienmarkt erreichte 2020 laut Colliers International einen Flächenumsatz von insgesamt rund 469.200 m² und übertrifft das Ergebnis aus dem Vorjahr um 35 Prozent. Weitaus stärker zeigte sich die reine Vermietungsleistung, die sogar um 76 Prozent bzw. 292.100 m² anstieg.



„Mit Blick auf die letzten Jahre stellt der Flächenumsatz das bislang höchste je gemessene Ergebnis dar und übertrifft ebenso den Fünfjahresdurchschnitt um 75 Prozent deutlich. Allen voran sorgten Abschlüsse über 10.000 m² für das außerordentlich starke Ergebnis, die etwa mehr als vier Fünftel bzw. 391.100 m² des Umsatzes ausmachten. Wir konnten 15 Abschlüsse über der 10.000 m²-Grenze registrieren, davon wiederum neun Deals, die eine Flächengröße über 20.000 m² aufwiesen. Im Vergleich der Top 8-Standorte ist das einzigartig“, erläutert Steffen Sauer, Head of Industrial & Logistics Leipzig bei Colliers International. Der mit Abstand größte Abschluss erfolgte durch den Onlinehändler Relaxdays nahe des Flughafens Leipzig/Halle, der insgesamt rund 75.000 m² Logistikfläche im Segro Logistics Park Leipzig Airport anmietete [wir berichteten].



Erste Jahreshälfte geprägt von großvolumigen Abschlüssen

Anders als in den übrigen Top 8-Märkten wurde in Leipzig der überwiegende Teil der großvolumigen Abschlüsse, wie auch der Deal von Relaxdays, in der ersten Jahreshälfte registriert. „Aufgrund der vielen Großansiedlungen und Projektierungen in den letzten Jahren wird die Grundstücksverfügbarkeit in der Region überschaubarer. Entwicklungsgrundstücke ab 50.000 m² sind vor allem in Leipzig selbst und in den nachgefragten Nachbargemeinden derzeit nicht verfügbar. Investoren und Nutzer müssen sich für Flächenreserven dieser Größenordnung zunehmend weiter außerhalb umsehen, werden da aber durchaus noch fündig. Die modernen Neubauentwicklungen vor Ort unterstreichen zudem die hohen Anforderungen der Nutzer an die Immobilie. Die Gestaltung von Büro- und Sozialflächen als auch der Grünanlagen spielt dabei eine immer größere Rolle“, betont Sauer.



Neben einer regen Bautätigkeit zeigte sich der Markt äußerst unbeeindruckt von der Covid-19-Pandemie und der daraus resultierenden Turbulenzen in einigen Wirtschaftsbereichen, zumal die Pandemie dafür sorgte, dass der Onlinehandel einen spürbaren Nachfrageschub erfuhr und Handelsunternehmen in der Region ihren Flächenumsatz im Vergleich zum Vorjahr fast verdreifachten (143.800 m²). Dennoch blieben Nutzer aus dem Bereich „Produktion und Fertigung“ wie auch schon im Vorjahr die stärkste Nachfragegruppe (173.100 m² bzw. 37 Prozent). Hierzu trug wesentlich die Erweiterung des Porsche-Werks in Leipzig bei, wo eine neue circa 75.000 m² große Halle für den Karosseriebau errichtet wurde.



Hohe Neubauaktivität hält die Mieten stabil

Aufgrund des vergleichsweise hohen Flächenangebots im Neubaubereich zeigte sich die Spitzenmiete für Logistikflächen ab einer Größe von 3.000 m² weiterhin stabil auf dem Niveau des Vorjahres (4,60 Euro pro m²). Diese wird überwiegend in den am stärksten nachgefragtesten Bereichen Leipzig Stadtgebiet und im Flughafenumfeld Leipzig/Halle aufgerufen. Die Durchschnittsmiete blieb ebenfalls auf dem konstanten Niveau von 3,70 Euro pro m². Aufgrund seines vergleichsweise günstigen Preisniveaus werden immer mehr Marktakteure von den attraktiven Gegebenheiten der Region angezogen.



Hohe Neubauaktivität prägt die zukünftigen Flächenumsätze

„Aufgrund der zentralen Lage innerhalb Deutschlands und der aktuellen Marktkonditionen profitiert der Standort erneut von einer gesunden Nachfrage und einer lebhaften Neubauaktivität, die jedoch aufgrund des limitierten Grundstücks – und Entwicklungsangebots, insbesondere auf der „grünen Wiese“ und in den logistischen Hotspots, überschaubarer wird. Das könnte zum einen den Druck auf die Grundstückspreise und Mieten erhöhen, zum anderen eine zunehmende Verlagerung in die Peripherie in Gang setzen. Derzeitige Projektierungen, die sowohl weiteren Flächenumsatz für das laufende Jahr ankündigen, als auch die starke Nachfrage aus dem Bereich E-Commerce und Handel könnten dafür sorgen, dass der 5-Jahres-Durchschnitt der Region übertroffen wird“, prognostiziert Sauer.