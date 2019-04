Logistikmarkt Leipzig: Jahresauftakt mit Luft nach oben

Mit einem Flächenumsatz von 35.000 m² startet der Leipziger Lager- und Logistikflächenmarkt verhalten ins Jahr 2019. Zwar kann eine deutliche Steigerung zum umsatzschwachem Vorjahresquartal (+75 %) festgestellt werden, das Ergebnis liegt aber trotzdem noch knapp 31 % unter dem 10-jährigen Durchschnitt. Dies ergibt die Analyse von BNP Paribas Real Estate.

Setzt man dieses Resultat in einen bundesweiten Kontext, ist Leipzig jedoch nicht der einzige Standort mit einem zurückhaltenden Jahresstart. „Ursächlich für das Leipziger Ergebnis ist zum einen das Fehlen von Großabschlüssen, was im Wesentlichen auf das zu geringe Angebot von schnell verfügbaren, großen Flächen zurückzuführen ist. Zum anderen sind die Eigennutzer noch zurückhaltend. Die Anmietung von 18.000 m² durch den Logistikdienstleister Dematic stellt den mit Abstand größten Vertrag dar. Mit gut 52 % prägt diese Vermietung auch erheblich den Gesamtumsatz des Quartals. Bemerkenswert ist außerdem, dass Eigennutzer nur gut 17 % zum Volumen beisteuerten, dies ist der geringste Anteil der letzten fünf Jahre“, erläutert Christopher Raabe, Managing Director und Head of Industrial Services & Investment der BNP Paribas Real Estate GmbH.



Die traditionell umsatzstarken Logistikdienstleister (52 %) nehmen auch in diesem Quartal die Spitzenposition innerhalb der Branchenverteilung ein, wobei dieses Ergebnis vollständig auf die Vermietung an Dematic zurückzuführen ist. Mit knapp einem Drittel rangieren die Handelsunternehmen auf dem zweiten Platz, was im langjährigen Vergleich ein überdurchschnittliches Resultat darstellt. Weiterhin auffallend ist, dass sonstige Unternehmen zwar die Hälfte der Abschlüsse auf sich vereinen können, diese jedoch aufgrund ihrer Größe nur auf etwa 14 % kommen. Wie in den Vorjahren spielen Ver-/Entsorgungsunternehmen (1,5 %) fast keine Rolle. Wird die Branchenverteilung der letzten Jahre betrachtet, ist auch das bisherige Fehlen von Abschlüssen der Industrie-/Produktionsunternehmen nennenswert.



Mit der dominierenden Dematic Vermietung wurde nur ein größerer Abschluss im Bereich zwischen 12.000 und 20.000 m² in den ersten drei Monaten des Jahres registriert. Mit mehr als der Hälfte des Volumens beeinflusst diese Größenklasse erheblich das Resultat, wohingegen im Vorjahrsquartal noch Abschlüsse zwischen 8.000 und 12.000 m² den Umsatz prägten. Eine außergewöhnlich hohe Nachfrage mit einem Anteil von rund 32 % verzeichneten Abschlüsse zwischen 5.000 und 8.000 m², was im Gegensatz zu einem eher geringen Anteil dieser Größenklasse im langjährigem Vergleich steht.



Der kontinuierliche Anstieg der Spitzenmieten innerhalb der letzten Jahre kann auch anhand der leichten Steigerung um 5 Cent auf 4,50 Euro/m² zum Vorjahresquartal aufgezeigt werden. Diese Höchstmieten werden insbesondere im unmittelbaren Umfeld der Automobilwirtschaft sowie des Flughafens im Leipziger Norden erzielt. Zudem kann ebenso eine minimale Erhöhung der Durchschnittsmiete um 5 Cent auf 3,70 Euro/m² innerhalb der letzten 12 Monate verzeichnet werden. Bestandsimmobilien, die nicht den aktuellen Erfordernissen entsprechen, stehen unabhängig von dieser Entwicklung unter Preisdruck.



Perspektiven

„Trotz des moderaten Quartalsergebnisses kann der Leipziger Logistikmarkt optimistisch auf den weiteren Jahresverlauf blicken. Es besteht eine steigende Nachfrage nach kleinen Flächen von 1.000 bis 5.000 m² von mittelständischen Unternehmen. Ebenso ist mit einer leichten Zunahme des Angebots aufgrund einzelner Projektentwicklungen zu rechnen. Beides sollte sich positiv auf den Flächenumsatz auswirken. Zudem stellen das Wachstum von E-Commerce-Verteilzentren sowie der Ausbau der E-Mobilität innerhalb der Automobilwirtschaft weitere Nachfragepotenziale dar. Vor diesem Hintergrund wird ein im langjährigen Vergleich durchschnittlicher Jahresumsatz erwartet. Darüber hinaus gehen wir von einer Stabilisierung sowohl der Spitzen- als auch der Durchschnittsmiete auf dem aktuellen Niveau aus“, sagt Christopher Raabe.