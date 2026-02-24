Logistikmarkt in NRW knackt 1,1 Mio. m² Flächenumsatz

Realogis registriert für den Logistik- und Industrieflächenmarkt in Nordrhein-Westfalen 2025 wieder einen Flächenumsatz von über 1 Mio. m². Mit 1.147.000 m² in den Teilmärkten Düsseldorf, Köln und Ruhrgebiet wird die Marke erstmals seit zwei Jahren überschritten. Vor allem das Ruhrgebiet legt deutlich zu und bleibt größter Markt. Großabschlüsse bis 86.000 m² prägen das Geschehen.

Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Anstieg um 203.900 m² beziehungsweise 22 Prozent (2024: 943.100 m²). Der Fünfjahresdurchschnitt von 1.072.546 m² wurde um 7 Prozent übertroffen. Die fünf größten Abschlüsse entfielen auf Amazon (86.000 m²), Fiege (55.000 m²), Goodcang (43.200 m²), Blitz Distribution (37.000 m²) und Winnet (36.000 m²).



Der teuerste Markt in Nordrhein-Westfalen ist weiterhin Düsseldorf. Das gilt sowohl für die Spitzen- als auch für die Durchschnittsmiete. Sie lagen bei 8,25 Euro/m² beziehungsweise 7,00 Euro/m². Für Köln wurden 8,00 Euro/m² beziehungsweise 6,85 Euro/m² registriert, für das Ruhrgebiet 7,75 Euro/m² beziehungsweise 6,50 Euro/m². Alle Werte sind im Vergleich zum Gesamtjahr 2024 sowie zum ersten Halbjahr 2025 unverändert.



Das Ruhrgebiet blieb 2025 der umsatzstärkste Teilmarkt und kam auf 603.200 m². Düsseldorf erreichte 299.000 m², Köln 244.800 m². Im Jahresvergleich legte das Ruhrgebiet um 75 Prozent zu, während Düsseldorf 6 Prozent und Köln 12 Prozent unter dem Vorjahresniveau blieben.



Nordrhein-Westfalen-weit entfielen 587.800 m² und damit 51 Prozent des Flächenumsatzes auf Bestandsflächen. Neubauten auf ehemaligen Brownfields erreichten 350.200 m² (31 Prozent), Neubauten auf der grünen Wiese 209.000 m² (18 Prozent).



Logistik und Spedition vereinten 686.200 m² beziehungsweise 60 Prozent des Flächenumsatzes auf sich. Der Handel erreichte 261.200 m² (23 Prozent), davon 191.200 m² aus dem E-Commerce. Industrie und Produktion kamen auf 145.700 m² (13 Prozent), Sonstige auf 53.900 m² (4 Prozent).



Auf Abschlüsse ab 10.001 m² entfielen 893.000 m² beziehungsweise 78 Prozent des Flächenumsatzes. Flächen zwischen 5.001 m² und 10.000 m² kamen auf 104.300 m², 3.001 m² bis 5.000 m² auf 72.000 m², 1.000 m² bis 3.000 m² auf 64.500 m². Kleinstflächen unter 1.000 m² erreichten 13.200 m².