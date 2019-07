Logistikmarkt Hamburg mit schwächstem Ergebnis der letzten fünf Jahre

Mit 123.300 m² Flächenumsatz hat laut des neuesten Halbjahresreports von Realogis der für Deutschland wichtige Logistikmarkt trotz hoher Nachfrage das schwächste Ergebnis der letzten fünf Jahre eingefahren. Während 72 % (88.700 m²) des Umsatzes an Mietflächen für die Logistik, den Handel und die Industrie im ersten Quartal 2019 generiert wurde, haben die Monate April bis Juni 2019 lediglich 34.600 m² zum Ergebnis beigetragen.

.

„Der starke Rückgang ist der Tatsache geschuldet, dass in einem der wichtigsten Logistikmärkte Deutschlands trotz hoher Nachfrage keine Neubauprojektentwicklungen mehr möglich sind, da weiterhin keine Grundstücke im Stadtgebiet bzw. ebenfalls in den jeweiligen Metropolen ausgewiesen werden“, kommentiert Jörg Lojewski, Geschäftsführer der Realogis Immobilien Hamburg GmbH, die Entwicklung.



Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (230.000 m²) hat der Markt um 46 % nachgegeben, der Fünfjahresschnitt (212.660 m²) ist um 42 % verfehlt worden. Das zeigt sich auch in der niedrigen Anzahl an Großabschlüssen: Lediglich ein Mietvertrag ist in dieser Kategorie in den ersten sechs Monaten gezeichnet worden. Dabei handelt es sich um das Handelsunternehmen Nutwork Handelsgesellschaft mbH mit 30.000 m² Logistikfläche im Hamburger Hafen.



In der Folge partizipiert die Größenklasse ab 10.000 m² am Gesamtmarkt nur mit 24 %. Wie im Vorjahreshalbjahr wurden mit 29 % die meisten Flächen im Größensegment unter 1.000 m² (35.600 m²) vermittelt, gefolgt von 18 % (21.900 m²) bei Immobilieneinheiten zwischen 5.001 und 10.000 m², 15 % (18.000 m²) zwischen 1.001 und 3.000 m² und 14 % (17.800 m²) zwischen 3.001 und 5.000 m².



Während traditionell der höchste Anteil des Gesamtflächenumsatzes im ersten Halbjahr mit 65 % bzw. 80.600 m² auf den Hamburger Süden entfallen sind akkumulierte der Osten 25% mit 80.600 m²“, berichtet Irina Lysenko, Research Analyst bei der Realogis Gruppe.



Ähnlich wie im Vorjahreszeitraum gehören Unternehmen aus der Logistik zu den größten Flächenabnehmern (47 %, 58.200 m²). Der Anteil der Handelsbranche beträgt 38 % (46.600 m²) und die Produktion liegt traditionell auf dem 3.Platz und beläuft sich auf 7% (8.500 m²).



Die Spitzenmiete hat sich im Vergleich zu anderen Top-Logistikstandorten Deutschland und trotz der Flächenknappheit in den letzten sechs Monaten lediglich um 3 % erhöht und hat sich mit 6 Euro/m² vorrangig in den Regionen Hamburg Süd und Hamburg Ost durchgesetzt. Leicht gestiegen ist ebenfalls die Durchschnittsmiete von Ende 2018 (4,80 Euro/m²) auf 4,90 Euro/m² (+2 %). Zudem hat die Mietpreisspanne im Umland Süd zugelegt und rangiert jetzt bei 4,50-5,00 Euro/m², Ende 2018 lag sie noch bei 4,30-4,70 Euro/m².





Relevante Abschlüsse im 1. HJ 2019 Unternehmen Lage Fläche nutwork Handelsgesellschaft mbH Hamburg Süd 30.000 m² TCO Transcargo GmbH Hamburg Süd 8.400 m² TCO Transcargo GmbH Hamburg Süd 7.500 m² Wördemann GmbH Hamburg Ost 6.000 m² Darguner Brauerei GmbH Hamburg Süd 4.500 m²

Wie von Realogis Ende des letzten Jahres prognostiziert, wird der Mietmarkt an Industrie- und Logistikflächen aufgrund seines limitierten Flächenangebotes trotz weiterhin starker Nachfrage an das Vorjahresergebnis nicht anknüpfen können.„Wir gehen einer stärkeren Belebung im zweiten Halbjahr aus“, sagt Jörg Lojewski. „Aufgrund von Bestandskündigungen im Hamburger Hafengebiet erhöht sich das Flächenangebot an großvolumigen Kontraktlogistikflächen. Damit werden dem Markt ca. 70.000 m² zugeführt. Vor diesem Hintergrund sowie einer starken Vermietungsquote im kleinteiligen Segment bis 3.000 m² gehen wir von einem Mietflächenumsatz von ca. 370.000 m² für das Gesamtjahr aus.“ Im Vergleich zum Vorjahr werde damit, so Realogis, das Ergebnis von 2018 um 24 % verfehlt und der Fünfjahresschnitt um 27% unterschritten.