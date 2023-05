Logistikmarkt Graz peilt die 1-Million-Quadratmeter-Marke an

Der Logistikmarkt Graz und Umgebung ist nicht nur jener mit dem modernsten Bestand in Österreich, sondern auch ein rasch wachsender. So wird die Gesamtfläche am Standort Graz und Umgebung im Jahr 2024 die 1-Million-Quadratmeter-Grenze überschreiten. So die Prognose der Logistikexperten von CBRE.

.

„Die Erweiterung und der Ausbau der Logistik Hotspots in Österreich – und damit auch in Graz - sind zurzeit beinahe ausschließlich auf die stabile Nachfrage des B2B Sektors zurückzuführen. Die Nachfrage aus dem B2C-Bereich hat unter anderem aufgrund des rückläufigen Onlinehandels zuletzt nachgelassen“, analysiert Franz Kastner, Logistikexperte bei CBRE Österreich.



„Mit bald 1 Million Quadratmeter Logistikfläche ist der Logistikmarkt Graz der drittgrößte in Österreich. Was den Standort besonders auszeichnet, ist die Modernität der Flächen“, so Sigrid Filzmoser, Leiterin des CBRE Büros in Graz, die auf das aktuelle große Projekt am Logistikmarkt Graz verweist: Panattoni entwickelt in der Nähe von Leibnitz einen rund 55.000 m² großen Technologie- und Gewerbepark, der erste Abschnitt soll noch 2023 fertiggestellt werden [wir berichteten], die Finalisierung wird für das zweite Quartal 2024 erwartet. „Mit dem Panattoni Projekt wird der Industrie- und Logistikmarkt an der Achse Graz-Maribor weiter gestärkt und ausgebaut“, so Kastner, der mit seinem Team mit der Vermietung des größten neuen Gewerbeparks um Graz beauftragt ist.



Insgesamt entstehen am Logistikmarkt Graz zurzeit rund 100.000 m² neue Flächen, die den aktuellen Bestand von 980.000 m² ergänzen werden. „Rund 70% der Logistikflächen am Standort Graz entsprechen der Klasse A, was vor allem darauf zurückzuführen ist, dass die Flächen erst in den vergangenen Jahren entstanden sind und primär von den Eigentümern genutzt werden“, so Filzmoser. Mit der Fertigstellung der neuen Flächen wird voraussichtlich die Fremdnutzerquote in Graz steigen, da zunehmend spekulativ errichtet wird.