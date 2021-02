Logistikmarkt Rhein-Main erholt sich

Der Flächenumsatz stieg in der Region im Vergleich mit 2019 deutlich an. Insbesondere das zweite Quartal, in das der Baustart von Lidl in Erlensee fiel, war hierfür verantwortlich. Das Umsatzvolumen bei Neubauten ging zurück.

.

Der Industrie- und Logistikimmobilienmarkt der Region Frankfurt/Rhein-Main erzielte 2020 ein Umsatzvolumen von 500.000 m². Verglichen mit 2019 ist dies ein Anstieg um 30 Prozent. Damit lag die Marktaktivität auf dem Niveau des Zehnjahresdurchschnitts. Mit 36.000 m² entfiel dabei wie üblich nur ein Bruchteil des Umsatzvolumens auf das eigentliche Stadtgebiet. Gegenüber dem Vorjahr waren 2020 sowohl die Umsatzvolumen von Eigennutzern (minus sieben Prozent auf 88.000 m²) als auch die Umsatzvolumen von Neubauten (minus neun Prozent auf 181.000 m²) rückläufig.



„2020 hat sich der Industrie- und Logistikimmobilienmarkt Frankfurt trotz der Krise von dem geringen Umsatzvolumen aus dem Vorjahr erholen können. Eine stabile Nachfrage traf auf ein knappes Flächenangebot. Entscheidende Treiber der Nachfrage waren dabei vor allem die Branchen Handel und Transport/Logistik. Während die Logistiker am Anfang der Krise bei Mietvertragsabschlüssen und Standortentscheidungen sich meist eher abwartend verhielten, nahm ihre Nachfrage vor allem in der zweiten Jahreshälfte rasant zu“, sagt Marc Snehotta, Teamleader Industrial & Logistics Frankfurt bei CBRE. Auf die Branche Handel (inklusive Onlinehandel) entfiel mit 200.000 m² 40 Prozent des gesamten Flächenumsatzes. Dieses Volumen stellte im Vergleich zum Vorjahresergebnis einen Anstieg um 20 Prozent dar. Transport und Logistik legte um 52 Prozent auf 139.000 m² zu. Mit einem minimalen Anstieg verzeichnete die Produktionsbranche einen Flächenumsatz von 99.000 m².



Das zweite Quartal war das umsatzstärkste des Jahres. „Obwohl im zweiten Quartal die meisten Flächenumsätze stattfanden, sind diese nicht primär auf die nur kurzfristigen Anmietungen im ersten ‚Lockdown‘ zurückzuführen, sondern auf beispielsweise den Baubeginn des Eigennutzers Lidl mit circa 50.000 m² in Erlensee [wir berichteten] sowie auf Großabschlüsse in Rüsselheim und Pfungstadt, die bereits rund 50 Prozent des Gesamtumsatzes von 178.000 m² im zweiten Quartal ausmachten“, sagt Rainer Koepke, Head of Industrial & Logistics bei CBRE in Deutschland.



„Der Anstieg des Mietniveaus der Durchschnittsmieten um fünf Prozent dürfte sich aufgrund der robusten Nachfrage auch 2021 leicht fortsetzen“, erwartet Snehotta. „Dieser Trend beruht nicht zuletzt auf der Flächenknappheit bei Bestandsobjekten, sondern wird zudem verstärkt durch die seit Jahren stattfindende Abnahme der Grundstücksoptionen für Neubauentwicklungen. Bereits seit 2017 erfolgt der Großteil auf Brownfields die nur vereinzelt auf den Markt kommen. 2021 sind spekulative Projektentwicklungen für großflächige Logistik wie in Kleinostheim Mangelware, aber auch Built-to-suit Entwicklungen in Hanau, Grolsheim, Weiterstadt oder Hammersbach können nicht zu einer signifikanten Veränderung des verfügbaren Angebotsbestandes beitragen beziehungsweise sind bereits vermietet.“