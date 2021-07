Logistikmarkt erreicht mit 2,5 Mio m² neues Rekordvolumen

Der deutsche Logistikimmobilienmarkt bewegt sich auch in 2021 auf einem sehr hohen Niveau. Zu diesem Ergebnis kommt Logivest nach Auswertung der eigenen Researchdaten für das Neubauvolumen des ersten Halbjahres 2021. Das auf Logistikimmobilien und -standorte spezialisierte Unternehmen misst dabei stets den Zeitpunkt des Baustarts. Mit einem Volumen von rund 2,5 Millionen m² liegen die Entwicklungen in diesem Jahr sogar knapp über dem Halbjahreswert von 2018, das mit 2,4 Millionen m² Neubauvolumen bereits im ersten Halbjahr eine neue Rekordmarke setzte.

„Der Logistikimmobilienmarkt zeigt sich weiterhin sehr stark und von äußeren Einflüssen unbeeindruckt, so dass wir optimistisch sind, dieses Niveau halten und zum Jahresende hin zumindest mit 2020 gleichzuziehen, wenn nicht sogar das Vorjahresergebnis übertreffen zu können“, so Kuno Neumeier, CEO der Logivest Gruppe. Er rechnet auf Basis der vorliegenden Daten mit einem Jahresvolumen von circa 5,3 Millionen m².



Klarer Gewinner des ersten Halbjahres ist die Logistikregion Duisburg/Niederrhein. Nach einem schwachen letzten Jahr rückt die Region mit einer Gesamtentwicklungsfläche von circa 210.000 m² im ersten Halbjahr 2021 wieder auf Platz eins vor. Als größte Entwicklung ist hier mit rund 60.000 m² Logistikfläche die Projektentwicklung von Panattoni in Voerde [wir berichteten] in die Bewertung eingegangen. Ein Investmentprojekt mit drei Lagerhallen und einer Hallenfläche von rund 90.000 m² in Rieste/Neuenkirchen-Vörden bringt die Logistikregion Münster auf Platz zwei im Ranking um die neubaustärkste Region. Insgesamt rund 160.000 m² werden hier seit Januar 2021 entwickelt [wir berichteten]. Mit rund 135.000 m² Neubaufläche siedelt sich die Logistikregion Mitte Deutschlands auf Platz drei an. Bis dato eher im Mittelfeld der Top-Logistikregionen Deutschlands, katapultiert eine Ansiedlung des Einzelhandelskonzerns Tegut über gut 92.000 m² die Logistikregion nun in die Top drei.



C3-Bremen größte Projektentwicklung des ersten Halbjahres

Insbesondere die Logistikregion Bremen zeigt in diesem Jahr interessante Entwicklungen. Auf einem der letzten Filetstücke im GVZ Bremen baut Baytree Logistics Properties für BLG Logistics als Mieter und Logistikdienstleister eine innovative Logistikimmobilie [wir berichteten]. Mit rund 95.000 m² Lager- und Produktionsfläche stellt C3-Bremen zugleich die größte Projektentwicklung in Deutschland im ersten Halbjahr 2021 dar. Die Logivest fungiert bei dem Projekt als Projekt- und Neubauberater für den Mieter. Und auch für das zweite Halbjahr zeichnen sich bereits großvolumige Projekte in der Region ab. In der Gemeinde Großkneten werden auf einem rund 450.000 m² großen Areal, vier Hallen mit insgesamt bis zu 250.000 m² realisiert.



Ein Trend, der sich bereits im letzten Jahr abzeichnete und 2021 fortsetzt, sind die Entwicklungen abseits der Top-Logistikregionen. So sind unter den zehn größten Entwicklungen bereits im ersten Halbjahr drei Neubauprojekte außerhalb der dreiundzwanzig Top-Regionen zu finden. „Der Flächenmangel in den Ballungsgebieten, beziehungsweise die mangelnde Ausweisung von Logistikflächen, zeigen sich in einer immer stärker werdenden Abwanderung in die Peripherie“, so Neumeier. „Der Logistikimmobilienmarkt passt sich den Gegebenheiten an – das ist seine Stärke, die sich in diesen Zeiten auszahlt."