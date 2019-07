Logistikmarkt Düsseldorf bleibt dynamisch

Der Düsseldorfer Logistikmarkt erzielt mit einem Flächenumsatz von 76.000 m² zur Jahresmitte ein vergleichsweise schwaches Resultat, welches knapp 13 % hinter dem Vorjahr zurückbleibt. Das Ergebnis stellt dabei die niedrigste Halbjahresbilanz seit 2010 dar und verfehlt den langjährigen Schnitt um satte 30 %. Dies ergibt die Analyse von BNP Paribas Real Estate.

.

„Nichtsdestotrotz ist das verhaltene Ergebnis nicht auf ein Abflachen der Marktdynamik zurückzuführen. So konnten mit 20 registrierten Abschlüssen genauso viele wie im Vergleichszeitraum aus dem Vorjahr registriert werden, lediglich die Größenstruktur der Abschlüsse hat sich verändert: Während der Großteil des Marktgeschehens in der Vergangenheit im mittleren Größensegment einzuordnen war, entfallen zum Halbjahr 2019 85 % der Abschlüsse auf das Segment unter 3.000 m², immer noch 45 % sind dabei sogar kleiner als 1.000 m²“, erläutert Christopher Raabe, Managing Director und Head of Industrial Services & Investment der BNP Paribas Real Estate GmbH. Trotz der strukturellen Verschiebung konnte dennoch auch ein Großabschluss verzeichnet werden: So errichtet der Online-Badhändler Reuter ein 30.000 m² großes Logistikzentrum in Mönchengladbach.



Logistiker geben Spitzenposition ab – Neubauanteil auf Rekordniveau

Die Branchenverteilung wird zum Halbjahr vom oben genannten Großabschluss dominiert, sodass mit gut 47 % die Handelsunternehmen an der Spitze des Rankings stehen. Den zweiten Rang besetzen die Industrie- bzw. Produktionsunternehmen, auf die insgesamt die meisten Abschlüsse entfallen. Mit einem Umsatzanteil von 34 % erzielen sie ihr bestes anteiliges Ergebnis seit 2013. Ungewöhnlich niedrig fällt derweil der Anteil der Logistikdienstleister aus. Lagen sie die letzten drei Jahre jeweils noch auf der Spitzenposition, konnte im ersten Halbjahr 2019 lediglich ein Abschluss in diesem Segment verzeichnet werden. So kommt die Branche aufgrund der Anmietung von 11.600 m² durch die ABC-Logistik im Düsseldorfer Hafen aktuell auf gut 15 %.



Der Düsseldorfer Logistikmarkt weist zum Halbjahr eine sehr ungewöhnliche Verteilung des Flächenumsatzes nach Größenklassen auf. Die starken Ergebnisse der vergangenen Jahre fußten zum großen Teil auf stabilen Umsätzen in den mittleren Größenklassen zwischen 3.000 und 8.000 m². 2019 sind diese jedoch noch unbesetzt, sodass es zu einer Zweiteilung bei der Größenverteilung kommt. Wie bereits erwähnt, präsentiert sich das kleinste Segment mit einem Umsatzanteil von gut 26 % ausgesprochen stark. Durch drei große Built-to-suit-Abschlüsse vereinen aber auch die Größenklasssen ab 12.000 m² gut 58 % des Gesamtumsatzes auf sich.



Die Spitzenmiete liegt nun bereits seit Ende 2014 konstant bei 5,40 Euro/m². Neben dem Düsseldorfer Norden sowie Westen (Düsseldorf-Heerdt) wird sie mittlerweile nun jedoch auch in den südlichen Lagen des Kerngebietes erzielt. Nachdem zu Jahresbeginn die Durchschnittsmiete aufgrund von einigen qualitativ nicht zeitgemäßen Altbeständen leicht rückläufig war, ist sie aktuell wieder auf dem Vorjahresniveau von 4,90 Euro/m² angelangt. Hierzu beigetragen hat auch der sehr hohe Neubauanteil von gut 82 %, was den höchsten je registrierte Wert darstellt. Auch der Eigennutzeranteil präsentiert sich mit gut 61 % ausgesprochen hoch. Dies ist jedoch zu weiten Teilen auf den Neubau von Reuter zurückzuführen.



Perspektiven

„Da kaum große Bestandsflächen am Markt sind, wird die Grundstücksverfügbarkeit und der damit zusammenhängende Neubauanteil das dominierende Thema in Hinblick auf die Marktentwicklung im weiteren Jahresverlauf sein. So sind größere Sprünge beim Flächenumsatz nur denkbar, wenn es im Bereich der Built-to-suit-Lösungen zu Großabschlüssen kommt. Aus jetziger Sicht ist jedoch zum Jahresende nicht von einem Umsatzvolumen über 250.000 m² auszugehen. Da gerade in den zentralen Lagen eine Beschränkung des Angebots in allen Größenklassen besteht, ist ein leichter Anstieg der Spitzenmiete in den kommenden Monaten möglich“, sagt Christopher Raabe.