Logistikmarkt Berlin mit 200.000 m² voll im Soll

Auf den ersten Blick hat die Corona-Krise den Industrie- und Logistikimmobilienmarkt in der Metropolregion Berlin voll erwischt. Laut Realogis hat der Mietmarkt im Großraum Berlin im ersten Halbjahr 2020 mit einem von allen Marktteilnehmern vermittelten Flächenumsatz von 155.600 m² das schlechtes Ergebnis gegenüber den letzten vier Vergleichszeiträumen erzielt.

.

Zudem ist das starke, vom Amazon-Mietvertrag (30.000 m²) [wir berichteten] geprägte Vorjahresergebnis um 42 % verfehlt worden (H1 2019: 266.900 m²) und der 5-Jahresschnitt – u.a. im H1 2017 geprägt durch die Ansiedlung von Asos (45.000 m²) [wir berichteten] und dm (35.000 m²) [wir berichteten] – um 27 % unterschritten worden (212.660 m²). Der Flächenumsatz im Neubausegment von 75.700 m² ist im Vergleich zu H1 2019 um 41 % gesunken (127.400 m²).



Auf den zweiten, detaillierteren Blick zeigt sich jedoch, dass das erste Halbjahr 2020 zwar von Corona geprägt war, diese Entwicklung aber auf dem Berliner Industrie- und Logistikmarkt nur kurz spürbar war. „Tatsächlich war die Dynamik deutlich höher und es sind bereits einige große Mietverträge in den vergangenen Monaten abgeschlossen worden. Diese sind jedoch durch Nutzungs- und Baugenehmigungen noch aufschiebend bedingt und werden erst im dritten und vierten Quartal 2020 in die Statistik eingehen“, kommentiert Ben Dörks, Geschäftsführer der Realogis Immobilien Berlin GmbH. „Zählt man diese bereits erfolgten Großabschlüsse hinzu, kommt man auf ein Ergebnis von ca. 100.000 m² im zweiten Quartal bzw. ein Halbjahresergebnis von rund 200.000 m², was die Kondition des tatsächlichen Marktes und die Investitionsbereitschaft der Unternehmen besser widerspiegelt. Damit sind wir voll im Soll.“



„Allein wir haben im zweiten Quartal 2020 Mietverträge über 35.000 m² Fläche vermittelt, die aber alle aufschiebend bedingt sind. Das ist eine neue Entwicklung im Berliner Markt“, so Ben Dörks weiter. Im Gegensatz zu anderen Top-Logistikmärkten wie Hamburg, München und Stuttgart gab es in Berlin bisher immer noch ausreichend verfügbare Flächen, sowohl in Bestands- als auch in Neubauten, in welche Unternehmen aus Handel, Produktion und Logistik sofort einziehen konnten. „Mittlerweile wird jedoch einerseits die Flächenauswahl bei größeren Einheiten ab 10.000 m² knapper, andererseits müssen Vermieter und Nutzer erst drei bis sechs Monate auf eine Bau- oder Nutzungsgenehmigung warten“, sagt Dörks. „Das gilt gleichermaßen für den Neubau und für Umbauten, wie beispielsweise die Anpassung einer Logistik- in eine Produktionsimmobilie. Damit verschiebt sich der Bezug und die Aufnahme der Tätigkeiten in den Gebäuden, die erst gebaut oder umgerüstet werden müssen, zeitlich nach hinten.“



Bezüglich der Nachfragesituation im kleineren Flächensegment bis 3.000 m² verzeichnete der Markt coronabedingt im April 2020 zwar eine Delle. „Diese wird jedoch aktuell weg gebügelt, da die Verantwortlichen in den zumeist mittelständischen Unternehmen nunmehr wieder längerfristige Immobilienentscheidungen treffen können und wollen“, sagt Dörks. Die weitere Entwicklung sieht er positiv: „Der Markt ist in einer guten Verfassung, wir kennen die aktuellen Gesuche von Unternehmen und sind recht entspannt, auch hinsichtlich der von uns prognostizierten Gesamtperformance von ca. 400.000 bis 450.000 m² Mietflächenumsatz bis Jahresende. Hierbei ist Tesla noch nicht eingerechnet.“



Flächenumsatz nach Regionen

Mit 55,4 % bzw. 86.250 m² stellt in den ersten sechs Monaten weiterhin das Stadtgebiet Berlin den größten Anteil am Flächenumsatz (H1 2019: 40 %, 107.400 m²). Die Region Süd hat 26 % bzw. 40.600 m² zum Halbjahresergebnis beigetragen (H1 2019: 32 %, 86.300 m²), gefolgt von der Region Nord mit 13 % bzw. 20.000 m² (H1 2019: 15 %; 39.500 m²). Die Region West liegt mit 5 % (7.850 m²) an vierter Stelle – wie im H1 2019 (8 %; 20.000 m²) – und wie immer bildet die Region Ost das Schlusslicht mit 0,6 % bzw. 900 m² (H1 2019: 5 %; 13.700 m²).



Flächenumsatz nach Größenklassen

Insgesamt sind in die aktuelle Statistik im ersten Halbjahr 2020 von allen Marktteilnehmern 70 Mietverträge eingeflossen, im Vergleich zu 91 in H1 2019. Während im Vorjahreszeitraum sechs Mietverträge in der Größenklasse „ab 10.000 m²“ und sieben im Segment „5.000-10.000 m²“ registriert worden sind, stellen diese im aktuellen Berichtszeitraum nur zwei (22 %; 33.800 m²), respektive vier 4 Abschlüsse (18 %; 28.300 m²). In der Größenklasse „3.000 - 5.000 m²“ (24 %; 37.400 m²) hat sich wenig Veränderung ergeben (H1 2020: 9 Abschlüsse, H1 2019: 10 Abschlüsse). Wie skizziert, ist das im Berliner Markt gängige Segment „1.000-3000 m²“ mit 19 Deals (20 %; 30.700 m²) vorrübergehend rückläufig gewesen (gegenüber 40 in H1 2019). 36 Mietverträge (16 %; 25.400 m²) – und damit mehr als die Hälfte – gelten der Größenordnung „unter 1.000 m²“ (H1 2019: 28).



Die wesentlichen Umsatzbringer in H1 2020 waren:

• Rewe, Oranienburg, 20.000 m², Neubau

• Vivantes, Berlin, 13.750 m², Neubau

• E-Commerce, Werder, 7.836 m², Neubau

• Jonas & Redmann, Berlin, 7.700 m², Neubau, und

• Flaschenpost, Berlin, 6.700 m², Bestand.



Flächenumsatz nach Branchen

Mit 47 % (72.640 m²) hat die Branche Handel zu dem Gesamtergebnis beigetragen, wovon der klassische Handel mit 64 % bzw. 46.580 m² zwei Drittel beigetragen hat. Logistik, wie in den letzten Halbjahresberichten, landet mit 22 % (33.950 m²) auf dem zweiten Platz (H1 2019: 28 %; 76.300 m). Die Industrie hat flächenmäßig ähnlich viel wie im Vorjahreszeitraum abgenommen, legt aber anteilsmäßig zu (H1 2020: 18 %; 28.210 m²; H1 2019: 11 %; 28.300 m²).



Mietpreise im ersten Halbjahr 2020

Sowohl die Spitzenmiete als auch die Durchschnittsmiete liegen auf dem Niveau vom ersten Quartal 2020. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum haben sie jedoch zugelegt: Aktuell notiert die Spitzenmiete bei 7,00 Euro/m² (H1 2019: 6,90 Euro/m²; +1,45 %) und die Durchschnittsmiete bei 5,80 Euro/m² (H1 2019: 5,50 Euro/m²; +5,45 %).



Bei einer genaueren Betrachtung der Mietpreisspannen im Stadtgebiet Berlin hat Realogis ein Anziehen der unteren Grenze für Lager- und Logistikflächen ab 5.000 m² von 5,50 Euro/m² auf 6,00 Euro/m² und für Lager- und Logistikflächen ab 2.000 m² von 6,00 Euro/m² auf 6,50 Euro/m² registriert. Eine ähnliche Mietpreisentwicklung ist auch in Großbeeren beobachtet worden: von 3,70 Euro/m² auf 3,90 Euro/m² für Lager- und Logistikflächen ab 5.000 m² und von 3,80 Euro/m² auf 4,20 Euro/m² für Lager- und Logistikflächen ab 2.000 m².