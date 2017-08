Logistikmärkte in Düsseldorf und dem Ruhrgebiet büßen Dynamik ein

Der Markt für Lager- und Logistikflächen in der Region Düsseldorf hat im ersten Halbjahr 2017 nur rund 67.000 m² umgesetzt. Dies ist das niedrigste Halbjahresergebnis der vergangenen fünf Jahre. Gegenüber dem ersten Halbjahr 2016 ist das ein Minus von 21 %.

.

„Die bisher größte Anmietung erfolgte bereits im ersten Quartal durch den Logistiker Expeditors International in Krefeld mit rund 16.000 m². Darüber hinaus gab es vier weitere Abschlüsse in der Größenordnung ab 5.000 m²„, bilanziert Arnd Sternberg, Team Leader Industrial Agency JLL Düsseldorf. Die meisten Verträge (60 %) wurden im Düsseldorfer Stadtgebiet und in Hilden geschlossen, die durchschnittlich angemietete Flächengröße lag hier bei rund 2.300 m². „Für das Gesamtjahr erwarten wir ein Umsatzergebnis von rund 200.000 m², da sich noch einige größere Abschlüsse abzeichnen“, so Sternberg.



Die Angebotssituation bleibt auch zur Jahresmitte weiter angespannt, insbesondere im mittleren Preissegment. In den ersten sechs Monaten wurden keine neuen Flächen fertiggestellt. Auch die Flächen, die sich derzeit im Bau befinden, sind bereits an Mieter vergeben.



Die Spitzenmiete für Lagerflächen in der Größenordnung ab 5.000 m² blieb zur Jahresmitte stabil bei 5,40 Euro/m²/Monat, erzielt wird sie im Teilmarkt Düsseldorf/Flughafen. Auch die gewichtete Durchschnittsmiete zeigte sich mit rund 4,60 Euro/m²/Monat stabil.



Im Ruhrgebiet ist auf ein starkes erstes Quartal ein deutlich ruhigeres zweites Quartal gefolgt. Insgesamt wurden im ersten Halbjahr im Ruhrgebiet rund 261.000 m² Lager- und Logistikflächen mit einer Mindestgröße von 5.000 m² umgesetzt (Vermietungen und Eigennutzer). Damit wurde das zweitbeste Halbjahresergebnis der letzten fünf Jahre registriert. Gegenüber dem Vergleichswert des Rekordjahres 2016 ist allerdings ein Minus von 47 % zu verbuchen. Für 2017 erwartet JLL ein Umsatzergebnis, das oberhalb des langjährigen Mittelwertes von rund 480.000 m² liegen wird. Es wäre das zweitbeste Jahr seit 2012.



Zu den größten Abschlüssen des zweiten Quartals zählt die Anmietung der DLG Dortmunder Logistik Gesellschaft über 18.000 m² in einem Bestandsgebäude in Dortmund. Im ersten Halbjahr 2016 dagegen lag der größte Abschluss bei über 100.000 m² (Amazon in Werne). „Derzeit sind einige größere Gesuche ab 30.000 m² am Markt, die im ersten Halbjahr noch nicht bedient werden konnten", erklärt Arnd Sternberg, Team Leader Industrial Agency JLL Düsseldorf und für das Ruhrgebiet verantwortlich. Der Mangel an kurzfristig beziehbaren Bestandsflächen führt dazu, dass einige Entwickler damit beginnen, spekulativ zu bauen.



Die Spitzenmiete für Lagerflächen in der Größenordnung ab 5.000 m² ist im zweiten Quartal um 0,20 Euro/m²/Monat auf 4,85 Euro/m²/Monat gestiegen. Erzielt wird sie wird in Duisburg. Das Gros der Flächen wurde zu Mietpreisen zwischen 3,75 und 4,25 Euro/m²/Monat angemietet.