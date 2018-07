Logistikinvestments treffen auf große Nachfrage

Im ersten Halbjahr 2018 wurden circa 3,2 Milliarden Euro in deutsche Lager- und Logistikimmobilien investiert. Damit hat sich der Markt dynamisch entwickelt – das Transaktionsvolumen lag 38 Prozent über dem Fünf-Jahres-Durchschnitt eines ersten Halbjahres. An das Ausnahmeergebnis des ersten Halbjahres 2017 mit beispielsweise der großen Rekordtransaktion des Logicor-Portfolios an CIC konnte wie erwartet nicht angeknüpft werden (minus 41 Prozent). Dies ist das Ergebnis einer aktuellen Analyse von CBRE.

„Das Interesse von Investoren an deutschen Logistikimmobilien ist ungebrochen hoch – besonders bei internationalen Anlegern. Mit den mehrfachen großen Portfoliotransaktionen im Vorjahr ist die Produktknappheit jedoch speziell für Logistikhallen noch einmal verschärft worden“, sagt Kai Oulds, Head of Logistics Investment bei CBRE in Deutschland.



„Das Segment Unternehmensimmobilien beziehungsweise Light Industrial hat sich bereits in den vergangenen Jahren immer stärker professionalisiert und ist seit dem Verkauf des Hansteen Portfolios im vergangenen Jahr endgültig etabliert. 2018 sind nun weitere Portfolios auf den Markt gekommen – diese endlich verfügbaren Volumina sowie die attraktiven Renditen lassen das Interesse von Investoren wachsen“, erklärt Oulds.



„Für das Jahr 2018 gehen wir insgesamt von einem Volumen von rund sieben Milliarden Euro aus – deutlich unter dem Niveau des Ausnahmejahres 2017 aber gleichzeitig dennoch deutlich über den anderen Vorjahren“, prognostiziert Oulds.



„Aufgrund der großen Attraktivität der Assetklasse und der fortschreitenden Produktknappheit sind die Renditen weiter rückläufig. Die Spitzenrenditen für Logistikimmobilien sind im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 40 Basispunkte auf 4,35 Prozent zurückgegangen. Diese Renditekompression dürfte sich im weiteren Jahresverlauf, wenn auch in kleineren Schritten, fortsetzen. Auch die aktuellen Spitzenrenditen für Unternehmensimmobilien / Light Industrial von aktuell 6,00 Prozent (minus 25 Basispunkte zu Q1 2018) lassen vor diesem Hintergrund eine weitere Kompression erwarten“, sagt Markus Thormann, Associate Director Valuation Advisory Services bei CBRE in Deutschland.



Internationale Investoren im Mittelpunkt

Der deutsche Logistikinvestmentmarkt ist sehr international geprägt. Ausländische Investoren machten im ersten Halbjahr 2018 72 Prozent des Ankaufsvolumens aus (minus fünf Prozentpunkte). Damit ist der Logistikinvestmentmarkt der internationalste aller deutschen Immobilieninvestmentmärkte. Sämtliche der zehn größten Transaktionen entfielen auf internationale Investoren. Dazu zählen auch vier Portfoliotransaktionen, mit jeweiligen Volumina im dreistelligen Millionenbereich – unter anderem der von CBRE begleitete Erwerb von fünf Objekten durch Blackstone von Prologis.