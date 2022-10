Logistikinvestmentmarkt mit Ã¼berdurchschnittlichem Ergebnis

Nach Angaben von Colliers wurden in den ersten drei Quartalen 2022 insgesamt rund 7,4 Milliarden Euro in den deutschen Industrie- und Logistikimmobilienmarkt investiert. Das ├╝berdurchschnittliche Ergebnis resultiert vor allem aus einem sehr starken Jahresauftakt (1. Quartal: 3,7 Milliarden Euro).

.

Insgesamt ├╝bertraf das Ergebnis den Vorjahreswert um rund 26 Prozent. Traditionell wurde ├╝berwiegend in Logistikobjekte investiert (5,3 Milliarden Euro). Aufgrund des Ukrainekrieges und des damit verbundenen ver├Ąnderten Finanzierungsumfelds wird der Industrie- und Logistikimmobilienmarkt seit dem Fr├╝hjahr ausgebremst, sodass in den Sommermonaten insgesamt lediglich 15 Prozent des gesamten Transaktionsvolumens generiert wurden (bzw. 19 Prozent aller Transaktionen). Im Dreijahresdurchschnitt entfiel rund 32 % des gesamten Transaktionsvolumens auf das dritte Quartal. Im gesamtgewerblichen Kontext zeigt sich, dass die Assetklasse Logistik weiterhin stark nachgefragt wird, sodass sie mit einem Marktanteil von 18 Prozent die zweitst├Ąrkste Assetklasse nach B├╝ro ist.

 

ÔÇ×Erfahrungsgem├Ą├č sind die Sommermonate deutlich ruhiger. Die zunehmende Unsicherheit auf den Kapitalm├Ąrkten, bedingt durch das ver├Ąnderte Finanzierungsumfeld, die Disruption entlang der Lieferketten und geopolitische Krisen haben zu einem weiteren Ausbremsen des Investitionsgeschehens gef├╝hrt. Die wenigen abgeschlossenen Transaktionen, die wir registriert haben, waren ├╝berwiegend Investments, die bereits vor der Ukrainekrise beziehungsweise kurz danach auf den Markt kamen. Nichtsdestotrotz bleibt die Assetklasse Logistik weiterhin ein attraktiver Markt, der von stetigem Mietpreiswachstum und einer hohen Nachfrage gepr├Ągt wirdÔÇť, erl├Ąutert Nicolas Roy, Head of Industrial & Logistics bei Colliers.

 

Internationale K├Ąufer zeigen sich aktiv┬á

Im Vergleich zu den Pandemiejahren nimmt der Anteil der internationalen K├Ąufer seit dem zweiten Quartal 2022 wieder zu. Rund 52 Prozent (3,9 Milliarden Euro) des gesamten Transaktionsvolumens entfielen auf K├Ąufer aus dem Ausland. Dabei zeigten sich vor allem europ├Ąische K├Ąufer als besonders aktiv (43 Prozent). Im dritten Quartal waren vor allem Investoren aus Gro├čbritannien aktiv, die ├╝berwiegend in Value Add - Produkte investiert haben. Zu den gr├Â├čten Transaktionen der ausl├Ąndischen Investoren geh├Ârte der Ankauf des Faurecia HQ in der Region Hannover. Das Core-Objekt wurde vom britischen Immobilienfonds LCN European Fund III SLP f├╝r knapp ├╝ber 90 Millionen Euro gekauft. Die gr├Â├čte Transaktion des Quartals wurde vom deutschen Verm├Âgensverwalter ABG Capital zusammen mit der Dietz AG in der Logistikregion K├Âln get├Ątigt. Das Joint Venture kaufte eine Core-Logistikimmobilie in einer Off-Market-Transaktion f├╝r knapp ├╝ber 100 Millionen Euro [wir berichteten].

 

Portfoliotransaktionen bleiben weiterhin aus  

In den ersten beiden Quartalen waren Portfoliotransaktionen mit rund 56 Prozent f├╝r knapp ├╝ber die H├Ąlfte des gesamten Transaktionsvolumens verantwortlich. Hingegen verzeichnen die Monate Mai bis September einen eindeutigen R├╝ckgang an Portfoliok├Ąufen. Der Portfolioanteil am Gesamtumsatz summierte sich, mithilfe einiger gr├Â├čerer Mehrheitsbeteiligungen und Portfolio-├ťbernahmen im ersten Quartal, dennoch auf rund 45 Prozent bzw. 3,3 Milliarden Euro.

 

Ende der Renditekompression und ver├Ąndertes Finanzierungsumfeld┬á ┬á

ÔÇ×Seit dem Ende des zweiten Quartals hat sich der Markt weiter eingetr├╝bt. Aufgrund dessen haben wir im Verlauf des Sommers zunehmende Preiskorrekturen gesehen. Trotz der hohen Nachfrage nach Logistikimmobilien und der Attraktivit├Ąt der Assetklasse begegnen die Investoren Schwierigkeiten bei der Finanzierung. Die Zinserh├Âhung der EZB im September war drastischer als erwartet, und dies hat mit Aussicht auf weitere Zinserh├Âhungen nochmal die Stimmung verschlechtertÔÇť, erkl├Ąrt Roy.

 

Die Bruttospitzenrendite f├╝r Core-Logistik ├╝ber 3.000 m┬▓ stieg bis Ende September um 25 Basispunkte und liegt zum Ende des Quartals bei 3,60 Prozent. Dies entspricht dem Wert aus dem zweiten Quartal 2021. Folglich stieg auch die Bruttospitzenrendite f├╝r Light-Industrial-Objekte und befindet sich aktuell auf dem Niveau aus dem ersten Quartal 2021 (4,60 Prozent). ÔÇ×Das Ende der Renditekompression kann allein auf die ver├Ąnderten Finanzierungskonditionen zur├╝ckgef├╝hrt werden. Ein weiterer Anstieg der Bruttospitzenrendite ist bis Ende des Jahres bereits absehbar. Die Nachfrage nach Logistik-Assets ist weiterhin sehr hoch, und im Vergleich der Assetklassen zeigt sich Logistik als besonders krisenresistent. Nichtsdestotrotz m├╝ssen wir die Zinsentwicklung beobachten. Die Zinspolitik der EZB wird einen weitreichenden Einfluss auf die Aktivit├Ąt der Investoren haben. Deutschland bleibt aufgrund seiner geographischen Lage ein wichtiger Investmentmarkt f├╝r Logistikimmobilien. Insgesamt erwarten wir aber eine geringere Investitionst├Ątigkeit bis Ende des Jahres, mit einem Transaktionsvolumen unterhalb vom Rekordwert von 9,7 Milliarden Euro aus dem Jahr 2021ÔÇť, erg├Ąnzt Roy.