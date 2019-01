München: Handel löst Logistik als umsatzstärkster Flächenabnehmer ab

Der Großraum München blieb 2018 weiter auf Erfolgskurs: Trotz des langjährigen Flächenmangels und einer Leerstandsquote unter 1 % wurde im vergangenen Jahr durch alle Marktteilnehmer ein Vermietungsumsatz an Lager-, Logistik- und Produktionsflächen von 289.500 m² erzielt. Damit liegt der Flächenumsatz auf dem Niveau der beiden Spitzenergebnisse der letzten fünf Jahre (2014 und 2017: 290.000 m²) sowie 7 % über dem 5-Jahresschnitt (271.300 m²). Laut der neuesten Analyse von Realogis trugen im abgelaufenen Jahr vorrangig Bestandsimmobilien zum guten Ergebnis bei (71 %, 205.900 m²), gefolgt von Neubauten (15 %, 44.600 m²) sowie Brownfields (13 %, 39.000 m²). Zwei Projektentwicklungen in Moosburg (MP Holding an Rhenus, Garbe an Amazon) wurden weit vor Fertigstellung voll vermietet. Der Neubau umfasst insgesamt ca. 21.000 m².

.

Größter Flächenabnehmer ist erneut die Region Nord mit 43 % (125.500 m²), dahinter rangiert die Region Ost mit 28 % (81.000 m²). Die Region West blieb mit 15 % (44.000 m²) unter Vorjahresergebnis (19 %; 55.100 m²), da die Gewerbegebiet in Olching und Bergkirchen – welche einen wesentlichen Teil in vergangenen Jahren in der Region West in der Vermietung ausgemacht hatten – mittlerweile voll entwickelt und vermietet sind. In der Region Süd wurden 39.000 m² (14 %) der Flächen vermittelt.



„Den höchsten Anteil zum guten Jahresergebnis steuerten 2018 Mieteinheiten in der Größenklasse über 5.000 m² bei“, erläutert Oliver Raigel, Geschäftsführer der Realogis Immobilien München GmbH. Ihr Anteil lag mit 177.000 m² umgesetzter Fläche bei 61 %. Zu den Top-Deals zählten die Mietvertragsabschlüsse Dachser in Kirchheim mit 14.000 m², Rhenus in Moosburg (12.900 m²) und Schustermann & Borenstein in Aschheim (12.000 m²). Ein Viertel aller abvermieteten Flächen galt der Größenordnung zwischen 1.001 und 3.000 m², die Größenklasse zwischen 3.001 und 5.000 m² war mit 10 % (29.600 m²) vertreten.



„Infolge der guten Konsumentennachfrage hat der Handel inklusive des E-Commerce in der Region München die Spitzenposition übernommen und die Logistik überholt“, kommentiert Irina Lysenko, Research Analyst bei der Realogis Gruppe. Laut des Realogis Reports zeichneten Unternehmen aus dieser Nutzergruppe Mietverträge über 110.000 m² Fläche und trugen damit 38 % zum Jahresergebnis bei (2017: 35 %). Knapp 40 % dieses Handelsumsatzes entfiel auf den E-Commerce, wozu auch der Vertragsabschluss mit Rewe in Feldkirchen mit 11.000 m² zählt. Auf dem zweiten Platz landete die Logistikbranche mit 30 % bzw. 87.900 m² gefolgt von Industrieunternehmen (25 %; 73.100 m²).



Der Münchener Logistikimmobilienmarkt verzeichnete aufgrund der kontinuierlichen Angebotsverknappung und des steigenden Wettbewerbs um die verfügbaren Flächen mit 7,25 Euro/m² für Neubauten im Umland von München die höchsten Spitzenmieten in Deutschland. Damit sind die Preise in den vergangenen fünf Jahren um 12 % gestiegen und im Vergleich zum Vorjahr um 1 %.



Die Durchschnittsmiete für Neubauten im Umland von München hat sich mit 6,75 Euro/m² um 13 % gegenüber dem Vorjahr verteuert.



Verhaltene Prognose 2019

Aufgrund des mangelnden Angebotes geht der Logistikexperte Realogis für das laufende Jahr von einem Flächenumsatz zwischen 250.000 und 300.000 m² aus. „Entscheidend wird sein, ob zwei Großprojekte im Münchner Osten, die aktuell in der Baurechtsschaffung sind, realisiert werden können. Potentielle Mieter aus dem Handel, der Logistik und der Industrie stehen bereits Schlange“, so Oliver Raigel.



Ohne diese beiden Vorhaben würde der Jahresumsatz 2019 aufgrund des fehlenden Angebots jedoch unter einem Gesamtvermietungsvolumen von 200.000 m² liegen, da kaum Neubauprojekte in Sicht sind. Diese Gesamtsituation wird auch zu weiterhin steigenden Mietpreisen führen.





Marktgebiet Großraum München: Die bayerische Landeshauptstadt München zählt im internationalen Vergleich zu den führenden Wirtschaftsmetropolen und ist geprägt von einer breiten und ausgewogenen Wirtschafts- und Branchenstruktur. Als Teilmarkt definiert Realogis die relevanten verfügbaren Lager-, Logistik-, Industrie- und Produktionsflächen in einem Radius von ca. 50 km rund um München. Geografisch im Herzen Europas gelegen verfügt der Großraum München über eine leistungsstarke Verkehrsinfrastruktur inklusive acht Autobahnen (A8, A9, A92, A94, A95, A96, A995 und A99), Flughafen sowie Gütertransport auf der Schiene.