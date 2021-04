Der Lager- und Logistikflächenmarkt im Rhein-Main-Gebiet ist verhalten in das Jahr 2021 gestartet. So summiert sich der Flächenumsatz durch Vermietungen und Eigennutzer nach Analyse von NAI Apollo in den ersten drei Monaten auf rund 89.000 m². „Damit bewegt sich das Ergebnis des ersten Quartals 2021 nochmals leicht unter dem bereits…

[…]