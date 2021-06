Logistiker mietet Lager- und Büroflächen im GVZ Bremen

Die Gel Express Logistik GmbH mit Hauptsitz in Willich hat im GVZ Bremen ca. 2.300 m² Hallen-, ca. 270 m² Bürofläche und ca. 3.795 m² vermietete Freifläche gemietet. Das Unternehmen bietet ein spezialisiertes Express-Frachtsystem für die bundesweite Lieferung sperriger, schwerer, empfindlicher und zeitkritischer Ware. Gel stellt E-Commerce-Händlern, Herstellern und filialisierten Unternehmen einen vollumfänglichen B2C- und B2B-Multichannel-Service aus einer Hand zur Verfügung. Das Unternehmen betreibt bundesweit vier eigene Gel-Logistik-Center und ist an weiteren 65 Standorten mit Eigenbetrieben und Franchisepartnern vertreten. Vermieter in der Ludwig-Erhard-Straße 53 ist die Ixocon Logistikzentrum Bremen GmbH & Co. KG, die das Objekt im vergangenen Jahr erworben hatte [wir berichteten]. Engel & Völkers Commercial Bremen war beratend und vermittelnd tätig.

.