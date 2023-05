Logistiker mietet knapp 1.500 m² im Gewerbepark Schalke

Eine Light Industrial-Immobilie im Gelsenkirchener Gewerbepark Schalke ist zum 1. Juni 2023 langfristig an den Logistiker Ludwig Meyer GmbH vermietet, der von diesem Standort aus für Edeka Foodservice das gesamte Ruhrgebiet unter anderem mit Frische- und Tiefkühlprodukten beliefern wird. Für diesen Zweck wird die 1.443 m² große Halle mit Frische- und Tiefkühlzellen ausgestattet. Beim Eigentümer des Objekts handelt es sich um ein Unternehmen der Doblinger Unternehmensgruppe.

„Die Nachfrage nach Light Industrial-Objekten in NRW ist überdurchschnittlich groß. Gleichzeitig sind nur wenige Immobilien verfügbar, die die Anforderungen moderner Logistiker erfüllen. Durch die Spezialisierung auf diese Assetklasse kennen wir den Markt genau und wissen, wo und wann passende Objekte frei werden, die wir unseren Kunden vermitteln können,“ erklärt Imran Kaya aus dem Team Light Industrial von Brockhoff.



Das Objekt in der Uechtingerstraße 19 im Gewerbepark Schalke eignet sich mit seiner zentralen Lage und hervorragenden Verkehrsanbindung an das Autobahnnetz optimal als Standort für einen Lieferservice im gesamten Ruhrgebiet.



Die Vermietung erfolgte unter Beratung des Spezialteams Light Industrial von Brockhoff, das auf die Vermarktung von Immobilien dieser Assetklasse in NRW spezialisiert ist.