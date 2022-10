Logistiker mietet in Lichtenau an

Ein Logistiker aus Baden-Württemberg mietet ca. 10.100 m² Lagerfläche sowie ca. 1.800 m² Büro- & Sozialfläche in einer Bestandsimmobilie in Lichtenau. Vermieter ist eine Schweizer Investorengesellschaft. Die Immobilie befindet sich strategisch gut gelegen in der Straße Im Gewerbegebiet 3, nahe der französischen Grenze und der Bundesautobahn A5. Durch die Anmietung konnte das aktuell leerstehende Objekt auf einen Schlag eine Vermietungsquote von 100% erreichen. Das Mietverhältnis startet bereits zum 01.01.2023. Über den Mietpreis und sonstige Vertragsdetails wurde Stillschweigen vereinbart. Die WFC Immobilien GmbH war beratend und vermittelnd tätig.

