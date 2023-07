Logistiker Christian Carstensen mietet kompletten Innovation Parc

DIC Asset hat die im vergangenen Jahr erworbene Projektentwicklung „Innovation Parc“ nahe des Flughafens Hannover [wir berichteten] pünktlich zur Fertigstellung komplett vermieten können. Logistikdienstleister Christian Carstensen hat einen Mietvertrag 15.600 m² unterzeichnet.

.

„Wir haben den Innovation Parc ohne Vorvermietung erworben, weil uns der Standort in der Logistikregion Hannover und das Konzept überzeugt haben. Die schnelle Vermietung direkt nach Fertigstellung an einen bonitätsstarken Mieter zeigt, dass wir in das richtige Produkt investiert haben, mit dem wir kontinuierlich unsere operative Performance steigern und nachhaltig Werte für unsere Stakeholder schaffen“, sagt Christian Fritzsche, Chief Operations Office bei der DIC Asset AG.



Der alleinige Mieter Christian Carstensen GmbH & Co. KG wird den Standort vorerst für sechs Jahre nutzen. Die Logistikimmobilie wurde für ihre besonders energieeffiziente Bauweise nach höchsten Nachhaltigkeitsstandards von der DGNB mit dem Zertifikat „Gold“ ausgezeichnet. Damit wird der Anteil der Green Buildings im Commercial Portfolio weiter steigen.



„Wir wollen unsere beiden Standorte in Hannover zusammenführen und freuen uns sehr, dass wir mit kreativen und dynamischen Partnern wie der DIC und der Bertram Projektmanagement GmbH unsere Wachstumspläne auf den modernen und nachhaltigen Flächen des Innovation Parc umsetzen können“, sagt Thies Henrik Carstensen, Geschäftsführer der Christian Carstensen GmbH & Co. KG.



Die DIC hat die Logistikimmobilie im vergangenen Jahr von der Bertram Projektmanagement GmbH erworben [wir berichteten]. Sie befindet sich auf einem 33.000 m² großen Grundstück im Langenhagener Gewerbegebiet Godshorn an der Erdinger Straße in unmittelbarer Nähe zum Flughafen Hannover. Der Standort verfügt über eine sehr gute Anbindung an das überregionale Fernstraßennetz in Nord-Süd- und Ost-West-Richtung (A2, A352, A7) in der Nähe der wichtigsten Nordseehäfen.