Logistikdienstleister zieht ins Airportcenter Neu-Isenburg

Ein Unternehmen aus dem Bereich Logistik hat sich für eine 250 m² große Bürofläche in dem verkehrsgünstig gelegenen Airportcenter-Zeppelinheim in Neu-Isenburg entschieden.

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Blackolive war im Rahmen eines Landlord Advisory Mandats beratend für den Eigentümer der Immobilie tätig. Die mieterseitige Beratung erfolgte durch das Maklerhaus V&V Immobilien.



Mit dem neuen Standort in der Flughafenstraße 2 stärkt das Logistik-Unternehmen seine Präsenz im Rhein-Main-Gebiet und profitiert von der unmittelbaren Nähe zum Frankfurter Flughafen. Die angemieteten Büroflächen im Airportcenter-Zeppelinheim bieten eine effiziente Flächenstruktur sowie kurze Wege zu zentralen Verkehrsknotenpunkten – ideale Voraussetzungen für das operative Geschäft.



„Die Anmietung eines Logistik-Unternehmens unterstreicht einmal mehr die Attraktivität des Airportcenter-Zeppelinheim für nutzernahe Dienstleistungen rund um den Flughafenstandort. Die Kombination aus sehr guter Anbindung, moderner Flächenqualität und einem wirtschaftlich überzeugenden Gesamtkonzept spricht unterschiedliche Nutzergruppen an“, sagt Il-Sin Chung, Head of Landlord Advisory bei Blackolive.



Das Airportcenter-Zeppelinheim verfügt über moderne und flexibel teilbare Büroflächen und richtet sich an Unternehmen, die von der unmittelbaren Nähe zum Frankfurter Kreuz (A3/A5) sowie zum internationalen Flughafen Frankfurt profitieren möchten. Die Lage gewährleistet eine ausgezeichnete Erreichbarkeit für regionale und internationale Geschäftspartner.