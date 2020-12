Logistikdienstleister Parcel One verläßt Butzbach

Auch der Paketdienstleister Parcel One profitiert vom Boom des E-Commerce und ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Nach vier Jahren am Standort in Butzbach vergrößert sich das Unternehmen im hessischen Pohlheim und mietete dort im Logistikzentrum LogHotel rund 11.000 m² Logistik- und 1.000 m² Bürofläche. Das Frankfurter Logistics & Industrial Advisory-Team von BNP Paribas Real Estate war für die Eigentümerin der Immobilie, die Loghotel Deutschland GmbH, im Leadauftrag beratend tätig. Der Umzug von Parcel One wird noch in diesem Jahr stattfinden. Das vor vier Jahren gegründete Start-up Parcel One startete 2016 auf einer Fläche von nur 200 m².

