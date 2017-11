Loghotel vermietet 1.350 m² am Gambacher Kreuz

Nachdem die Loghotel Deutschland GmbH erst Ende September zwei Mietverträge über 15.500 m² melden konnte [Loghotel Deutschland vermietet 15.500 m² Lagerfläche in Pohlheim am Gambacher Kreuz], sind nun weitere 1.350 m² Lagerfläche an einen Logistikdienstleister vermietet. Damit stehen aktuell in der Logistikimmobilie Am Pfahlgraben 4-10 im hessisgen Pohlheim (Landkreis Gießen) nur noch 15.000 m² Lager- und Logistikfläche zur Verfügung. Colliers International war bei der Anmietung für den Logistikdienstleister tätig.

