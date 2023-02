Logistikdienstleister mietet Freifläche im Hamburger Hafen

Mitten im Hamburger Hafen hat ein Logistikdienstleister eine rund 4.500 m² große Freifläche angemietet. Das Unternehmen war auf der Suche nach einer zusätzlichen Fläche in der Nähe seines Standortes zum Abstellen der speditionseigenen Lkws. Das Grundstück befindet sich im Bereich des Hamburger Hafens und in unmittelbarer Nähe zur Autobahn A255 mit Anschluss an die Bundesautobahn A 1 in Richtung Lübeck und Bremen. Über die Bundesstraße 75 ist zudem die Innenstadt gut erreichbar. Logivest war vermittelnd tätig. Der Bezug der Fläche fand im Januar 2023 statt.

.

„Wir haben in Hamburg ein massives Defizit an Logistikflächen. Eine Freifläche in dieser Lage – mitten im Hafengebiet und mit direkter Anbindung an die A255 – ist eine absolute Rarität“, so Marvin Hesse, Head of Industrial & Logistics Letting bei der Logivest in Hamburg.



Neben der Lage überzeugt auch die Ausstattung der Logistikfläche. Das asphaltierte Grundstück ist komplett umzäunt und mit Starkstromanschlüssen ausgestattet. Gerade letzteres war für den Logistikdienstleister ein wichtiger Aspekt zur effizienten Ladung der Kühlauflieger während des Abstellvorgangs.