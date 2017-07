Logistikdienstleister mietet eine 16.000 m² großen Lagerfläche in Günzburg

Für die Erweiterung seines Geschäfts hat sich ein Logistikdienstleister in ein ehemaliges Reifenlager in Günzburg langfristig eingemietet. Die Lagerfläche umfasst insgesamt ca. 16.000 m². Eigentümer und Vermieter ist die Rigdon GmbH, die auch selbst auf dem insgesamt 88.000 m² großen Areal ansässig ist. Die Hallen liegen in dem Gewerbegebiet „Östlich der Heidenheimer Straße“ am Rande von Günzburg und lassen sich entweder über die B16 in nur 3 Minuten oder über die A8 innerhalb von zehn Minuten ohne Ortsdurchfahrt erreichen. Logivest beriet bei der Anmietung.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Günzburg

„Günzburg liegt innerhalb der Top-Logistikregion Schwaben, die sich durch eine hohe Industriedichte mit diversifizierter Branchenstruktur auszeichnet. Zahlreiche mittelständische Unternehmen aus dem Maschinenbau, der Metallindustrie, dem Chemie- und Pharmasektor und auch der Elektronikbranche sorgen in der Region für eine stabile Logistiknachfrage. Das zeigt sich auch anhand eines stabilen Neubauvolumens von ca. 100.000 m² neu entstandener Logistikfläche im Jahr 2016“, erläutert Marco Ranalli, Logistikimmobilienberater München und Schwaben das weitere Umfeld des Standortes.