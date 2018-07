Logistikdienstleister mietet ca. 4.000 m² im Raum Erfurt an

Einer der führenden Logistikdienstleister in Deutschland, bei der Unternehmensexpansion im Raum Erfurt vom „Aengevelt-Kompetenzzentrum Industrie & Logistik" begleitet, hat im Bereich des Erfurter Kreuzes einen Mietvertrag über rd. 4.000 m² Logistikfläche sowie rd. 1.500 m² befestigte Außenfläche abgeschlossen. Vermieter ist ein regionaler Privatinvestor.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Aengevelt Immobilien GmbH & Co. KG Erfurt

„Aufgrund eines erhöhten Bedarfs an Lagerkapazitäten suchte der Logistikdienstleister kurzfristig verfügbare bedarfsgerechte, flexibel nutzbare und verkehrstechnisch optimal angebundene Flächen in der Nähe seines Standortes im Raum Erfurt. All diese Voraussetzungen erfüllt die von uns vermittelte Liegenschaft in unmittelbarer Nähe zum Erfurter Kreuz in idealer Weise ", erläutert Mariusz Skulski, Vermietungsspezialist von Aengevelt Leipzig.