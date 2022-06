Logistikdienstleister mietet ca. 4.000 m² Hallenfläche in Deizisau

Ein Logistikdienstleister aus Stuttgart mietet ca. 4.000 m² Hallenfläche in der Olgastraße 121 in Deizisau. Eigentümer der Immobilie ist die Wohnbau Körsch GmbH & Co. KG, welche durch die Wolff & Müller Immobilien-Service GmbH rechtsgeschäftlich vertreten wurde. Die Hallenfläche wird als Außenlager genutzt und wurde für knapp zwei Jahre angemietet. Die WFC Immobilien GmbH war beratend und vermittelnd tätig.

