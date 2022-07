Logistikdienstleister mietet 7.000 m² in der Oberpfalz

Die Bezold GmbH Logistik & Transport hat in Ebermannsdorf im Landkreis Amberg-Sulzbach eine Logistikimmobilie mit rund 7.000 m² Lager- und Bürofläche angemietet Der Bezug der Flächen durch das Unternehmen ist für Juli 2022 geplant.

.

Der Logistikdienstleister erweitert seine Kapazitäten für ein international tätiges Unternehmen aus der Region und war auf der Suche nach zusätzlichen Flächen. Die Immobilie in der Jubatus-Allee 1 in Ebermannsdorf überzeugt vor allem durch die ideale Lage direkt an der Autobahn A6 und der Bundestraße B85 sowie die moderne Ausstattung.



Die 2002 erbaute Logistikhalle im Industriegebiet Schafhof II verfügt über sechs Rampentore mit Überladebrücken, eine hohe Bodentraglast und eine Deckenhöhe von 9,50 Metern. Optisches Highlight ist die durchgehende Betonfassade in Schieferoptik, die als hinterlüftete Konstruktion frei vor der Gebäudehülle steht. Auf der anderen Seite sorgt eine Glasfassade aus Profilbauglas mit Wärmedämmverbundsystem für genügend Helligkeit, ohne das Gebäude unnötig aufzuheizen.



„Diese Immobilie zeigt eindrücklich, dass sich Design und Funktionalität nicht ausschließen. Gerade im Logistiksektor sollte viel mehr Wert auf Architektur gelegt werden, da dies auch die Akzeptanz in der Bevölkerung erheblich verbessern und letzten Endes auch Flächenausweisungen erleichtern kann“, so Stefan Moor, Head of Industrial & Logistics Letting der Logivest in Nürnberg.



Die Nowy Styl GmbH hatte als Eigentümer der Liegenschaft der Logivest den Alleinauftrag für die Vermietung erteilt.