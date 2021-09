Logistikdienstleister mietet 13.500 m² in Hilden

Der Logistikdienstleister L.H.Z. GmbH mietet in Hilden 13.500 m² Logistikfläche in vier Hallen. Eigentümer der Immobilie ist ein Immobilien-Fonds mit Sitz in Berlin, für den CBRE beratend tätig war. Damit erreicht der Immobiliendienstleister eine nahtlose Nachvermietung der Immobilie.

.

Die Flächen in der Großhülsen 22 befinden sich im Gewerbegebiet Nord-West. Die Autobahnen A59, A46 und A3 sind in wenigen Minuten zu erreichen. Die Häfen in Düsseldorf/ Neuss sind in wenigen Fahrminuten zu erreichen. Der Düsseldorfer Flughafen ist in weniger als einer halben Stunde erreichbar. Zeitnah erreicht man auch andere wichtige Anschlussstellen, wie zum Beispiel die Depots der KEP- Dienstleister UPS, DHL und DPD oder das Krefelder Containerterminal und das Güterverkehrszentrum Eifeltor. Der Bahnhof Hilden ist in wenigen Minuten zu erreichen und bietet eine gute Anbindung an den ÖPNV.