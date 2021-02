Logistikdienstleister Emirat verlegt Sitz nach Dachau

Die Emirat Handling & Fulfillment GmbH & Co. KG verlässt ihren alten Unternehmenssitz in der Otto-Hahn-Straße in München und bezieht 1.850 m² Logistik- und knapp 600 m² Bürofläche in der Siemensstraße 8 in Dachau. Der Umzug soll noch im ersten Quartal 2021 erfolgen.

.

Eigentümerin der Immobilie ist die Dachauer Grundverkehrsgesellschaft mbH. Das Münchener Logistics & Industrial Advisory-Team von BNP Paribas Real Estate war beratend tätig.



Die Dachauer Grundverkehrsgesellschaft mbH hatte den Immobiliendienstleister im Rahmen eines Exklusivmandats mit der Nachmietersuche beauftragt. Die Lager- und Logistikimmobilie ist somit wieder vollvermietet. Ebenfalls im Eigentum und in der Vermarktung befindet sich das südlich angrenzende, voll erschlossene Gewerbegrundstück mit einem Projektvolumen von bis zu 14.000 m² BGF. Hier sind hochwertige Produktions- und Büroflächen mit mehreren Mieteinheiten geplant.